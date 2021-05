Il gel modellante che utilizziamo per le nostre acconciature di per sé non causa la caduta dei capelli. Ma venendo a contatto con agenti esterni come polvere e smog e può provocare irritazioni, pruriti ed eritemi al cuoio capelluto.

Nei soggetti predisposti, sia uomini che donne, questo impasto favorisce la proliferazione di batteri che aggravano il fenomeno della caduta dei capelli. Abbiamo sentito parlare tutti delle proprietà di piccoli semi bruni, preziosi per l’alimentazione. Che sono anche alleati fidati per la bellezza dei nostri capelli. Dai semi di lino si ottengono vari prodotti importanti per la nostra chioma e anche un modellante naturale. Ecco come realizzarlo con l’aiuto degli Esperti di Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Perché dobbiamo dire addio al gel modellante per capelli e utilizzare questo naturale fatto in casa

Un impacco periodico ai semi di lino è molto utile per rivitalizzare la nostra chioma. È ricco di mucillagini efficaci per idratare i capelli secchi, crespi e sfibrati. È molto facile da preparare e va poi distribuito e lasciato in posa quindici minuti, ripetendo una volta alla settimana.

Servono un cucchiaio colmo di semi di lino, un bicchiere d’acqua e otto gocce di olio di rosmarino.

Sistemiamo il semolino nel bicchiere, aggiungiamo l’acqua, lasciamo i semi in ammollo per una notte.

Il giorno dopo coliamo e aggiungiamo l’olio di rosmarino, quindi distribuiamo sui capelli.

Il gel fresco ai semi di lino

Perché dobbiamo dire addio al gel modellante per capelli e utilizzare questo naturale fatto in casa. Il gel modellante ai semi di lino si realizza facilmente con soli tre ingredienti e permette di sostituire perfettamente quello che si compra già pronto.

È realizzato senza olio, che appiccica e soffoca i capelli. Si può tenere in testa anche di notte, a differenza di quello industriale, che bisogna sciacquare o spazzolare via per non aumentare la carica batterica sui capelli mentre riposano sul cuscino.

Un gel che si tiene in frigorifero

Per realizzarlo servono un cucchiaio di semi di lino, un bicchiere d’acqua e un cucchiaino di succo di limone.

Dopo aver lasciato i semi in ammollo per una notte, scaldiamo sul fuoco l’acqua e aspettiamo che i semi salgano se in superficie.

A questo punto filtriamo e aggiungiamo un cucchiaino di succo di limone.

Ora versiamo il composto nelle vaschette per i cubetti di ghiaccio. All’occorrenza scongeliamo un cubetto e usiamolo per modellare i nostri capelli con le mani.

Oltre a modellare i capelli, questo gel è un rimedio naturale efficace contro le doppie punte.