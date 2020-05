Sul mercato delle obbligazioni è tornato il momento di investire sui titoli a reddito fisso. Tra i titoli obbligazionari a tasso fisso, sono tornati ad avere appeal i Buoni del Tesoro Poliennali, i BTP, grazie al calo dello spread. Ecco perché conviene puntare adesso su questi BTP, scommettendo sul rialzo dei prezzi

Con il calo dei rendimenti salgono i prezzi delle obbligazioni a tasso fisso

Grazie al progetto del Fondo Europeo per la ricostruzione, il Recovery Fund, sono tornati gli acquisti degli istituzionali sui nostri titoli di Stato. Questo ha permesso al differenziale tra i rendimenti dei BTP e dei Bund di scendere sotto i 200 punti base. Quota 200 è un livello considerato spartiacque importante poiché sotto si allentano le tensioni sui nostri titoli pubblici.

Il calo dello spread ha come immediata conseguenza quello della riduzione dei rendimenti delle obbligazioni. Essendo i nostri BTP a reddito fisso quando cala il loro rendimento i prezzi aumentano. E’ presumibile che la discesa dei rendimenti possa continuare nelle prossime settimane. Quindi diventa conveniente investire sui titoli pubblici puntando su un rialzo dei prezzi

Ecco perché conviene puntare adesso su questi BTP, scommettendo sul rialzo dei prezzi

Il prezzo dei BTP con la durata residua maggiore sono più sensibili al calo dei rendimenti. Quindi, per sfruttare al massimo un eventuale apprezzamento dei valori dei Buoni del Tesoro Poliennali conviene puntare su titoli a lunga scadenza. Il BTP decennale, il trentennale, o il BTP con scadenza marzo 2067, sono quelli che si apprezzano maggiormente con il calo dei rendimenti.

Ma c’è un altro modo di puntare sui titoli di Stato, investire sugli Exchange Traded Fund che hanno come sottostante in un paniere di BTP. Sulla Borsa di Milano nel segmento ETF ve ne sono diversi su cui puntare. C’è n’è anche uno per i più audaci che moltiplica per 2 la performance del sottostante. E’ un ETF a leva 2 ovvero raddoppia la performance del paniere di riferimento. Ovviamente moltiplica per 2 anche le eventuali perdite