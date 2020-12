Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’hamburger, detto anche “svizzera”, è il secondo piatto di carne più veloce in assoluto da preparare, nella versione basic. Adorato dai bambini e dagli adolescenti, è anche perfetto per uno snack al pomeriggio.

E, spesso, questo panino succulento è il miglior compagno di un film, da godersi sul divano nei giorni di festa. Ovviamente, il panino con hamburger che possiamo preparare a casa, è molto più gustoso di quello che possiamo trovare in un fast food.

Nella formula delivery non parliamone: arriva sempre freddo e bisogna smontarlo per riscaldarlo, almeno un poco, al microonde. Ecco perché tutti stanno facendo i panini da sé, a casa. E perché conviene fare un buco negli hamburgers, mentre li prepariamo per la famiglia o gli amici. Il motivo ce lo svelano gli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa.

La colonna portante della colazione vitaminica

Un ottimo hamburger è la “colonna portante della colazione vitaminica”, si spiega nel film “Pulp Fiction” di Quentin Tarantino.

Per una perfetta riuscita, bisogna procurarsi della carne magra di manzo, di prima scelta. E quella non ci manca, abbiamo la fassona piemontese e la chianina toscana. Per chi si perde al supermarket, si trovano già pronte nella classica forma a medaglione pronta per andare in padella.

Ma quali sono le migliori ricette di hamburgers al mondo? Nella classifica mondale ci sono il “big kahuna” hawaiano, citato nel film, che si prepara con carne macinata, cipolle e ananas caramellati, formaggio fuso, Ketchup, salsa teriyaki. Ma anche l’hamburger tedesco alla “bismarck”, all’uovo, che si gusta in due versioni: al formaggio oppure all’aglio e rosmarino.

Perché conviene fare un buco negli hamburgers

Per quest’ultima ricetta il buco centrale è fondamentale. Bisogna ricavarlo premendo leggermente l’hamburger con un bicchiere e togliendo quasi tutta la carne in eccesso, possiamo lasciarne pochissima sul fondo.

Si sguscia ora un uovo intero nel foro e si lascia cuocere coperto per un pò. A questo punto, si può coprire l’uovo con una sottiletta, per far filare il formaggio. Oppure con un trito d’aglio e rosmarino, per rendere il piatto saporito e profumato.

Dunque, è chiaro perché conviene fare un buco negli hamburgers: la cottura dell’uovo risulta perfetta, non ci sono rischi di rotture del tuorlo. E non si deve più deporre l’uovo fritto sopra la carne al termine di due inutili cotture separate.