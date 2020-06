Perché conviene comprare casa con il Leasing? Ecco 4 buoni motivi

Sono diverse le soluzioni che vengono in aiuto di coloro che pur non disponendo di grandi liquidità vorrebbero acquistare una casa.

Tra queste il leasing immobiliare, il rent to buy e la vendita con riserva di proprietà.

Cerchiamo di spiegare perché conviene comprare casa con il leasing e quali sono i vantaggi di questa operazione.

Il leasing prima casa 2020

Il leasing immobiliare è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. E’ molto utilizzato per acquistare le autovetture.

Tuttavia, è possibile utilizzarlo anche nel settore immobiliare per acquistare una casa.

Come funziona

La banca o l’intermediario finanziario acquista l’abitazione a cui il privato è interessato, e gliela offre in godimento.

Il privato dovrà pagare un canone mensile, di regola più alto di un normale affitto, per poi pagare una maxi rata finale.

E’, dunque, una sorta di contratto di locazione la cui durata minima è di 8 anni.

Tuttavia, si differenzia del contratto di locazione per i seguenti motivi:

alla scadenza del contratto di leasing, il privato può chiedere il rinnovo del leasing così come decidere di acquistare l’immobile.

Quando acquista l’immobile, l’acquirente riscatta la parte residua del valore e sconta il canone versato.

Quando, invece, si trova in difficoltà e non può più pagare le rate del leasing, può sospendere il pagamento per 1 sola volta e per un massimo di 12 mesi.

Se, invece, non si riesce a pagare più in modo definitivo, l’abitazione viene venduta e all’utilizzatore viene restituito quanto di sua competenza al netto dei canoni scaduti e non pagati o, ad esempio, di eventuali spese legate alla vendita dell’immobile.

Perché conviene comprare casa con il Leasing? Ecco 4 buoni motivi

Questa opzione di acquisto casa è particolarmente vantaggiosa se:

-chi acquista non ha compiuto i 35 anni di età,

– ha un reddito inferiore a 55mila euro,

– l’immobile è destinato entro 1 anno dalla consegna ad abitazione principale.

A queste condizioni l’under 35 può usufruire:

-di una detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni fino a un tetto massimo di 8mila euro.

-della stessa detrazione fino a 20mila euro di importo pagato, sui costi relativi al riscatto finale dell’abitazione.

Chi, invece, ha già compiuto 35 anni, la detrazione fiscale è dimezzata (4mila per quella sui canoni e 10mila per quella sul riscatto).

Tra gli altri vantaggi del leasing immobiliare

Tra gli altri vantaggi del leasing immobiliare, la possibilità di finanziare il 100% dell’immobile, l’assenza di spese notarili e di istruttoria fino al momento del riscatto dell’immobile, la possibilità di sospendere le rate e le detrazioni per gli under 35.

Approfondimento

Bonifico bancario: attenzione ai 5 movimenti da evitare assolutamente