Si dice che le cipolle facciano piangere. A quanto pare non solo mentre le si affetta. A qualcuno sarà infatti capitato di lasciarne qualche spicchio tagliato in frigo, e di ritrovarlo dopo qualche giorno tutto annerito e da buttare.

Questo perché non le abbiamo conservate adeguatamente, ma ci siamo affidati unicamente all’effetto refrigerante del nostro elettrodomestico. Se per caso si decide di utilizzare solo una parte della cipolla e mettere via l’altra, esiste un semplice metodo che ci permetterà di farla durare più a lungo. Così potremo riutilizzarla più avanti per il soffritto del risotto, come contorno o per una buona frittata alle verdure.

Ecco perché conservare le cipolle perfettamente sarà un gioco da ragazzi con questo alimento che abbiamo tutti nel frigorifero. Parola della nostra Redazione.

Burro e alluminio

L’ingrediente segreto per conservare le cipolle tagliate lo utilizziamo quotidianamente come condimento, o per ungere la base delle padelle. Ovviamente parliamo del burro. Vediamo come fare.

La prerogativa perché il metodo funzioni è che l’ortaggio abbia ancora la buccia esterna. Detto questo, tagliamo una noce di burro dal panetto e la spalmiamo delicatamente sulla parte interna della cipolla. Quella senza buccia. Ne basta veramente una piccola dose.

Fatto questo, prendiamo un foglio di alluminio e lo usiamo per avvolgere la cipolla tagliata, che riponiamo successivamente in frigo.

Con questo semplice sistema dovremmo riuscire a conservare le cipolle per circa una settimana. Inoltre le terremo ben coperte, evitando che la puzza si diffonda per tutto il frigo e contagi anche gli altri alimenti. Allo stesso modo possiamo trattare anche l’aglio.

