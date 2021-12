Forse non si tratta di una meta dietro l’angolo. Ma questa capitale dei record deve essere conosciuta almeno una volta nella vita da chi si considera un vero viaggiatore. È una metropoli costruita tra le nuvole, che rappresenta un mix di stili e di culture unico. Inoltre, si tratta della capitale più alta del Mondo. È la città di La Paz, in Bolivia.

Già il fatto che una metropoli si possa sviluppare a quasi 4.000 metri di altitudine potrebbe rappresentare una novità e un fatto inaudito per molti di noi. Camminare a passo rapido a quest’altezza non è affatto facile. Si tratta di un problema di ossigenazione che potrebbe causare quello che i locali chiamato “mal de la altura”. Ma poco male, ci sono molti rimedi. Tra questi il famoso infuso caldo insaporito con le foglioline di coca. Non si tratta di nulla di illegale ovviamente, ma di una bevanda dalle proprietà terapeutiche molto diffusa ed apprezzata. Ed ecco spiegato perché conoscere questa capitale dei record arroccata tra le nuvole in cui spostarsi in funivia.

L’impensabile mezzo di spostamento

Una volta atterrati sulla pista di El Alto (che supera la soglia dei 4.000 metri d’altitudine), ci troveremo sulla sommità di una vallata completamente colorata dalle tipiche case di mattoni che si arrampicano in verticale. Le stradine strette si ramificano ovunque, rendendo però caotico lo spostamento dei mezzi pubblici collettivi. La situazione era diventata così complicata che il Presidente Evo Moralez avviò una politica di riforma del trasporto radicale. Per questi motivi, la ditta Doppelmayr-Garaventa, celebre sulle piste da sci di tutta Europa, venne contattata per costruire la teleferica urbana più grande del Mondo: il risultato sono 3 linee e ben 11 stazioni per muoversi a La Paz.

La città, sebbene dotata di molte aree estremamente povere, è piena di angoli e caratteristiche sorprendenti. Alla lingua spagnola si uniscono le parlate native come il Quechua e l’Aymara. La città pullula di mercati che offrono frutta, sciroppi e pesci provenienti dalla foresta amazzonica o dal lago Titicaca. Tra questi, il mercato delle Streghe, un originale luogo in cui trovare oggetti misteriosi e magici.

Moltissime persone sono vestite in abito tipico e nei negozi è possibile trovare capi e oggetti di ogni tipo decorati nel classico stile andino. Molto seguiti dai turisti sono poi gli spettacoli di lotte artistiche tra le cosiddette cholitas. Delle signore in abiti tipici che simulano di darsele di santa ragione in stile wrestling. In realtà si tratta ovviamente di una esibizione artistica. Ma il risultato è molto divertente.

Ecco spiegato perché conoscere questa capitale dei record arroccata tra le nuvole in cui spostarsi in funivia

Il tasso di cambio è molto vantaggioso per i viaggiatori europei, e dalla stazione degli autobus di La Paz è possibile spostarsi nelle molte aree turistiche di un Paese poco conosciuto ma dalle bellezze naturali infinite. Tra queste, molto noti il Lago Titicaca ed il Salar de Uyuni, un deserto di sale unico al Mondo, nonché il più esteso. Altrove abbiamo dato qualche indicazione a proposito.

Occorre considerare l’evidente cambio di abitudini alimentari e di vita cui saremmo sottoposti. Ci troveremo pur sempre in un Paese in via di sviluppo. In molte zone delle montagne non è assicurata acqua corrente ed elettricità per tutto il giorno. La situazione cambia molto nelle grandi città. Non un viaggio da affrontare con il trolley dunque, ma con un ampio e comodo zaino da viaggio. Ma che potrebbe essere indimenticabile.