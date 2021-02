Quando vale Mario Draghi in termini di crescita economica per l’Italia? Se lo domandano analisti e operatori del settore. Se l’ex Presidente della BCE arrivasse al Governo, quale sarebbe l’impatto per la nostra economia, la Borsa e i nostri titoli di Stato?

Quanto impatterebbe nella nostra economia un ruolo dell’ex numero uno della BCE

La maggior parte degli esperti, compresi quelli di ProiezionidiBorsa.it, concordano sul fatto che la presenza di Mario Draghi in un Governo avrebbe un effetto galvanizzante. Perché la stima che ha il mercato per l’ex Governatore della Banca d’Italia, è altissima.

Facciamo solo un esempio. Janet Yellen, nuovo ministro del Tesoro della presidenza Biden ed ex presidente della Federal Reserve, è sempre stata molto affine alle politiche di Draghi. Le scelte della FED dalla crisi finanziaria del 2012 a oggi, sono state ispirate a quelle di Draghi del 2012 per salvare l’euro.

L’ex Goldman Sachs, Banca d’Italia e Banca Centrale Europea, vale oggi almeno 50 punti di spread. Se guidasse un esecutivo, o anche il ministero dell’economia, quasi sicuramente il differenziale tra rendimento dei titoli decennali italiano e tedesco scenderebbe subito. Probabilmente attorno a 60 punti, ai livelli di quello spagnolo. Se non più sotto.

Perché con Draghi l’economia vola e la Borsa si impenna

Ma potrebbe esercitare un effetto trainante positivo anche in un altro ruolo che non fosse dentro la compagine governativa. Da commissario straordinario per la gestione del Recovery Plan italiano, spingerebbe gli investitori esteri a tornare nel nostro Paese. Investendo prima nella nostra Borsa e poi nella nostra economia.

Probabilmente Mario Draghi non entrerà nel prossimo governo, né come Presidente del Consiglio, né come Ministro. Forse perché non lo desidera. Come dargli torto. E non accadrà neanche che venga nominato super commissario del Recovery Fund, perché farebbe ombra a chi sta al Governo. E gli interessi politici vengono prima degli interessi degli italiani. Purtroppo!

Se mai Draghi dovesse ricoprire un ruolo di leader in una colazione di Governo o come commissario, questa sarebbe una grande occasione d’investimento. Se ciò accadesse la Borsa italiana e i titoli di Stato rappresenterebbero una ghiotta opportunità d’acquisto. Perché con Draghi l’economia vola e la Borsa si impenna.