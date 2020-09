Perché comprare uno dei migliori titoli azionari italiani sottovalutato del 75%

Fortunatamente per chi già possiede queste azioni, i motivi sul perché comprare uno dei migliori titoli azionari italiani come Orsero sono tantissimi.

Per gli analisti il consenso medio è Buy, comprare subito, con una sottovalutazione media del 20% circa. Se poi si passa alla valutazione basata sui multipli di mercato, la situazione è ancora migliore. Confrontando, infatti, le attuali quotazioni con il fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, Orsero risulta essere sottovalutato del 75%. Analogo livello di sottovalutazione si ottiene considerando la valutazione basata sul metodo dei multipli di mercato. Qualunque sia la metrica considerata, infatti, il titolo azionario è sempre sottovalutato.

Per concludere, osserviamo che anche la situazione finanziaria della società è molto buona con un indice di liquidità immediata e un indice di liquidità entrambi superiori a 1. Ragion per cui Orsero non avrebbe alcuna difficoltà a sostenere i suoi debiti sia nel breve che nel lungo periodo.

Perché comprare uno dei migliori titoli azionari italiani: le motivazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Orsero (MIL:ORS) ha chiuso la seduta del 9 settembre a quota 5,8 euro in ribasso dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in coso sia sul giornaliero che sul settimanale è ribassista, ma non è molto forte. Come si vede dai grafici, infatti, le quotazioni comunque si trovano vicino a livelli superati i quali si ripristinerebbe la tendenza rialzista.

Ad esempio sul giornaliero una chiusura superiore a 6,01 euro farebbe immediatamente girare al rialzo la tendenza in corso. Sul settimanale, invece, le quotazioni non riescono nemmeno a superare il primo ostacolo in area 5,726 euro sul percorso ribassista i cui obiettivi sono indicati in figura. Qualora, però, dovesse esserci una chiusura settimanale superiore a 6,866 euro la tendenza virerebbe al rialzo.

Scenario di lungo periodo

La tendenza in corso è rialzista, ma le quotazioni sono ormai mesi che combattono con la fortissima resistenza individuata dal I obiettivo di prezzo in area 6,095 euro. Qualora settembre dovesse chiudere sopra questo livello si aprirebbero le porte a un rialzo con potenziale rialzista fino a oltre il 50%. In caso contrario potremmo assistere a un ritracciamento fino in area 5,411 euro. Solo una chiusura mensile inferiore a 4,988 euro farebbe invertire la tendenza in corso al ribasso.

