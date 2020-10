Negli ultimi anni, complici i bassi tassi d’interesse della BCE, il rendimento dei titoli di Stato dei Paese Europei più forti (Belgio, Francia e Germania) è negativo. Cioè, chi compra titoli di stato di questi Paese è disposto a pagare anziché essere remunerato. Concentriamoci sul titolo di Stato per eccellenza il Bund tedesco per il quale negli ultimi mesi l’acquisto di un decennale è costato lo 0,45%.

Perché comprare titoli di Stato tedeschi (Bund) anche se hanno rendimento negativo?

Il motivo principale è la solidità del debito pubblico tedesco che, nonostante la pandemia, rimane molto solido e un porto sicuro dove parcheggiare i propri capitali quando la tempesta si abbatte sui mercati finanziari. In questi casi chi compra a un valore superiore a quello nominale di 100 sa che a scadenza incasserà 100 e, quindi, è disposto a perdere sapendo in anticipo quella che sarà la sua perdita.

Come guadagnare allora con il Bund tedesco? Sfruttare gli apprezzamenti dei prezzi per vendere a valori più elevati e guadagnare, quindi, in conto capitale.

Questi sono i motivi, le possibilità di guadagnare e perché comprare titoli di Stato tedeschi (Bund) anche se hanno rendimento negativo.

Un modo per sfruttare i movimenti del Bund tedesco è quello di investire sul Future Bund, di cui ci occuperemo nella prossime sezione.

Analisi grafica e previsionale sul Future Bund

Il Future Bund (EuroBund) ha chiuso la seduta del 9 ottobre a 174,68 in rialzo dello 0,11% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

La tendenza in corso è rialzista, ma da ormai moltissime sedute le quotazioni stanno oscillando intorno al livello in area 174,43 che individua il I obiettivo di prezzo. La spinta rialzista, quindi, è un po’ un affanno. Per una ripresa della corsa verso gli obiettivi rialzisti indicati in figura bisognerà attendere, per maggiore sicurezza, una chiusura giornaliera superiore a 175,24.

Decise chiusure giornaliere farebbero invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

Anche su questo time frame la tendenza in corso è rialzista e non ci sono più ostacoli lungo il cammino che porta al I obiettivo di prezzo in area 176,96. Gli obiettivi successivi si trovano in area 184,18 (II obiettivo di prezzo) e 191,3 (III obiettivo di prezzo).

Solo una chiusura settimanale inferiore a 172,62 farebbe definitivamente invertire al ribasso la tendenza in corso.

