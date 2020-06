Perché comprare subito un titolo sottovalutato del 50% e con potenziale rialzista del 220%

Ci sono titoli azionari da comprare subito in quanto presentano la combinazione magica di sottovalutazione sia per gli analisti che per l’analisi grafica e previsionale.

Aeffe appartiene a questa categoria di azioni che potrebbero riservare grandissime soddisfazioni ai propri azionisti. La società del lusso, cui fanno capo marchi quali Alberta Ferretti, Philosophy, Moschino e Pollini , ha tenuto molto bene durante la pandemia performando meglio del mercato italiano e in linea con il settore di riferimento.

Per Aeffe si tratta di un cambio epocale visto che negli anni precedenti ha sempre fatto molto peggio rispetto al settore di riferimento. Ad esempio nell’ultimo anno il titolo ha perso il 45% a fronte di un -12% del settore di riferimento. Il risultato non cambia se ci si riferisce anche a intervalli di tempo più lunghi.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti il consenso medio è comprare subito, Buy, con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 50%. Lo stesso livello di sottovalutazione si ottiene andando a confrontare il Price to Book ratio di Aeffe con quello medio del settore di riferimento. Nel caso del titolo, infatti, il rapporto è pari a 0,6, mentre per il settore di riferimento è 1,1.

Anche considerando il fair value del titolo, calcolato con il metodo del discounted cash flow, la sottovalutazione di Aeffe è superiore al 50%.

Comprare subito Aeffe: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Aeffe (MIL:AEF) ha chiuso la seduta del 9 giugno a 1,042€ in ribasso del 4,75% rispetto alla seduta precedente.

La proiezione in corso sul time frame settimanale è rialzista, ma stenta a decollare. Le quotazioni, infatti, non riescono a staccarsi dal supporto in area 1,0127€. Tuttavia, finché questo supporto regge rimangono intatte le possibilità di raggiungere il I° obiettivo di prezzo in area 1,5705€ (rialzo di oltre il 50%). A seguire l’obiettivo successivo si trova in area 2,4724€ (II° obiettivo di prezzo) per un rialzo di circa il 140%. La massima estensione, poi, si trova in area 3,4€ (III° obiettivo di prezzo) per un potenziale rialzo del 220%.

Chiaramente una chiusura settimanale inferiore a 1,0127€ annullerebbe lo scenario rialzista.

