Buzzi Unicem è un titolo azionario che negli ultimi tempi non ha dato molta soddisfazione ai suoi azionisti. Basti pensare che negli ultimi tre anni ha avuto un rendimento medio anno del -5%. Inoltre, sebbene a livello italiano rappresenti ancora il migliore titolo del settore, a livello mondiale la sua performance dal 1 gennaio 2020 si colloca al 195esimo posto su 300 aziende del settore.

Allora perché comprare questo titolo del settore costruzioni potrebbe essere un affare?

9 errori critici che possono influenzare il tuo portafoglio

Per investitori con un portafoglio da 350.000 €: ricevi la guida e gli aggiornamenti periodici pensati per investitori con patrimonio elevato. Scopri di più

La sua bassa valutazione, con il rapporto P/E a 9,93 e 11,39 rispettivamente per l’esercizio in corso e per il 2021, rende il titolo piuttosto interessante per quanto riguarda i multipli degli utili. Gli analisti hanno costantemente aumentato le loro aspettative di fatturato per l’azienda, il che offre buone prospettive per l’anno in corso e per i prossimi anni in termini di crescita del fatturato. Inoltre negli ultimi dodici mesi, le previsioni di EPS sono state riviste al rialzo. Infine, la raccomandazione media degli analisti è Outoperform con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20%.

D’altra parte, come scritto in un precedente articolo, l’ottimizzazione produttiva, l’efficienza energetica e l’innovazione sono le parole chiave per il rilancio di questo titolo azionario..

Secondo l’analisi grafica e previsionale perché comprare questo titolo del settore costruzioni potrebbe essere un affare

Buzzi Unicem (MIL:BUZ) ha chiuso la seduta del 2 novembre a quota 19,54 euro in rialzo del 5,2% rispetto alla seduta precedente.

Time frame giornaliero

Le ultime due sedute hanno visto un forte rialzo del titolo con volumi superiori alla media. Si sono aperte, quindi, le porte per un rialzo fino al I obiettivo di prezzo in area 20,75 euro. Una chiusura giornaliera superiore a questo livello farebbe esplodere al rialzo le quotazioni verso gli obiettivi indicati in figura. Da notare che sono possibili rialzi fino al 50% rispetto ai livelli attuali.

Solo una chiusura giornaliera inferiore a 18,74 euro. farebbe invertire al ribasso la tendenza in corso.

Time frame settimanale

La settimana in corso sarà decisiva per il futuro di Buzzi Unicem. Il recupero in chiusura di settimana di area 19,038 euro, infatti, aprirebbe le porte al raggiungimento degli obiettivi rialzisti indicati in figura.

In caso contrario dovremmo andare a calcolare i nuovi obiettivi ribassisti.

Time frame mensile

Al rialzo non si vedono pericoli all’orizzonte con una proiezione rialzista che ha come massima estensione area 39,76 euro per un potenziale guadagno del 100% dai livelli attuali.