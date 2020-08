Ci sono molti motivi che spiegano perché comprare questo titolo azionario del settore commercio subito.

Sicuramente le buone notizie che arrivano sul fronte vaccino contro il Covid-19 non possono che fare bene al settore. Per cui un titolo come MARR non potrebbe che trarre vantaggio da uno stop alla pandemia. D’altra parte l’effetto della pandemia sui conti del primo semestre è stato molto forte. Il periodo, infatti, si è chiuso con ricavi per 447,11 milioni di euro, in flessione del 43,6% rispetto ai 793,01 milioni ottenuti nei primi sei mesi dello scorso anno.

Un altro buon motivo è che il titolo risulta essere sottovalutato sia secondo le raccomandazioni degli analisti (15%) che dal confronto del fair value con le quotazioni attuali (25%).

Per finire la situazione finanziaria è molto buona così come le prospettive di crescita degli utili sono eccellenti con un +75% atteso per i prossimi tre anni.

Perché comprare questo titolo azionario del settore commercio subito: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Il titolo Marr (MIL:MARR) ha chiuso la seduta del 27 agosto a quota 13,2€ in rialzo del 3,29% rispetto alla seduta precedente.

La seduta del 28 agosto (chiusura settimanale) e quella del 31 agosto (chiusura mensile) potrebbero dare una forte spinta al rialzo del titolo.

Premesso che sul giornaliero la tendenza in corso è rialzista e una conferma della rottura della forte resistenza in area 13,204€ aprirebbe a un rialzo fino in area 14,239€, prima, e area 15,279€, poi. Una chiusura settimanale superiore a 12,942€ rafforzerebbe la proiezione rialzista con I° obiettivo di prezzo in area 16,272€. A seguire, gli obiettivi successivi si trovano in area 21,6€ e 26,9€. Ci sarebbero, quindi, i presupposti per un rialzo di oltre il 100% dai livelli attuali.

Anche sul mensile la tenuta del supporto in area 12,777€ (I° obiettivo di prezzo) è un forte segnale rialzista. In questo caso le quotazioni potrebbero virare al rialzo e raggiungere area 22€.

