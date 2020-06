Perchè comprare e cosa su questo ritracciamento di Piazza Affari? Non è così

Perchè comprare e cosa su questo ritracciamento di Piazza Affari? Meglio però non precipitarsi e attendere gli eventi. Andiamo a capire il perchè.

Siamo a ridosso delle scadenze tecniche di domani e i mercati tendono a rifiatare. La probabilità è ancora alta che si giungerà a domani (le 3 streghe) con un minimo relativo e dopo le prime ore di contrattazione si potrebbe ripartire pesantemente al rialzo. Se osserviamo il grafico, il movimento odierno di ritracciamento dopo aver raggiunto il massimo a 19.665 non ha fatto altro che andare a colmare il gap lasciato aperto fra il 15 ed il 16 giugno. Ma meglio non precipitarsi a comprare anticipando degli eventi.

Domani mattina quindi dopo un minimo probabilmente inferiore a quello odierno potremmo vedere il Ftse Mib ripartire al rialzo. Attenzione però! Il movimento di ritracciamento potrebbe anche durare fino a lunedì 22 giugno, cluster di prezzo e tempo annuale. Oltre lunedì/martedì sarebbe invece preoccupante.

In tutta franchezza non vediamo all’orizzonte gravi pericoli e questo ritracciamento non fa altro che confermare la nostra ipotesi che il peggio sia passato e stato lasciato alle spalle. Siamo però come al solito cauti e non ci muoviamo contro trend.

Comprare e accumulare posizioni fino a lunedì 22 giugno?

A parer nostro questa non è la migliore strategia da poter applicare nei prossimi giorni.

Nel momento che scriviamo il future scadenza settembre è a 19.225 e sta formando uno swing ribassista che sembra puntare proprio ai 18.145/17.700. Sotto questo livello la situazione grafica assumerebbe diversa statura con possibili ripercussioni ribassiste fino ai 16.500/15.700.

Perchè comprare e cosa su questo ritracciamento di Piazza Affari? Non è questa la nostra idea operativa ma il consiglio è di attendere sviluppi. Al momento è meglio rimanere di breve termine a bordo campo in attesa di eventi. Ci sono molti titoli che sembrano in pole position per forti rialzi ma meglio attendere un nuovo segnale rialzista di breve termine. Segnale che al momento non c’è. Non appena questo si verificherà vediamo ben intonati titoli come Enel, FCA, Generali Assicurazioni (MIL:G) e i bancari.

Per ora meglio attendere sviluppi.