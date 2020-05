Il progetto delle case in vendita a 1 euro, richiama sempre più clienti. Come abbiamo visto in precedenti approfondimenti , le location in cui sono collocati gli immobili sono ormai spalmate dal nord al sud Italia.

Perchè comprare case a 1 euro: parlano i neo proprietari. Quali spese da sostenere per i neo proprietari

Si tratta, per lo più, di borghi caratteristici con una storia millenaria alle spalle. Il prezzo è ovviamente simbolico e non dispensa dal sostenere tutti gli altri costi legati all’acquisto di uno stabile, in primis le spese notarili. Ma anche: le spese legate al progetto di ristrutturazione e rivalutazione, spese di registrazione, di voltura utenze e accatastamento.

Ma cosa spinge le persone, senza limiti di razza, ad investire nei borghi italiani? E soprattutto chi decide di compiere questo passo, accollandosi l’onere di una successiva ristrutturazione? Sicuramente chi ha in mente di trasferirsi in Italia per qualche ordine di ragioni.

I motivi possono essere i più vari: dall’intento di creare un business ripartendo dalle tradizioni locali, alla necessità di rifarsi una vita con uno stimolo in più per ripartire. Quest’ultimo è il caso di una cittadina argentina, reduce da un lutto importante, che è rimasta affascinata dal “cuore bello” delle persone del posto.

A spingere sull’accelleratore, anche la maiolica storica a pavimento della sua attuale casa. Una sorta di amore a prima vista che porterà la nuova proprietaria a ricavare nella sua casetta siciliana di Mussomeli un laboratorio d’arte. Ed infatti l’ulteriore valore aggiunto di questi immobili d’epoca, è rappresentato da quel tocco architettonico che riporta al passato.

Il valore aggiunto delle case storiche

Un discorso simile può farsi per il caso di Ollolai. Un comune sardo che è diventato addirittura il set di un reality olandese. Tra le persone coinvolte, c’è stato anche chi è rimasto letteralmente affascinato da un vecchio e imponente camino di origine contadina. La sua posizione strategica all’ingresso della casa ad un euro, ha addirittura ispirato i neo proprietari. Da focolare domestico a forno per cuocere le pizze di un prossimo bed & breakfast!