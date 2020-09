In “Perché ci piace indossare abiti firmati? Per gli esperti potrebbe essere un disturbo psicologico” vogliamo occuparci di alcuni aspetti legati alla nostra mente.

«Sì, hai ragione… in fondo questa industria multimiliardaria gira intorno a questo… alla bellezza interiore!» “Il Diavolo veste Prada”

Nel 2006 usciva al cinema il film di David Frankel, tratto dall’omonimo romanzo firmato da Lauren Weisberger, ovvero “Il Diavolo veste Prada”. Alla visione del film, con un’eccezionale Meryl Streep, tante donne ma anche molti uomini sognarono di entrare a far parte di quel luccicante mondo del Glamour e della Moda.

Un desiderio che gira intorno a meccanismi psicologici specifici. Quali?

Il racconto ci mostra come appartenere ad una determinata classe sociale ci renda appagati e soddisfatti, sicuri di noi stessi e molto più forti sul lavoro. Ebbene, secondo molti esperti psicologi i vestiti che usiamo influenzano il modo in cui ci sentiamo e in cui gli altri ci vedono.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Vi siete mai chiesti come mai un vostro amico, conoscente o collega di lavoro veste sempre con capi firmati? Magari con tanto di marchio in vista? E le borse? Perché una donna alla scelta di un nuovo accessorio, avendo possibilità economiche, tende sempre a preferire la borsa di marca? Per gli esperti la motivazioni sono molteplici e non sono poi così scontate.

Non è soltato una questione di estetita o di qualità dei materiali ma indossare loghi o etichette, che mostrano il brand di una determinata casa produttrice piuttosto che un’altra, può svelare molto della persona che avete davanti oppure di noi. Con questo non vogliamo di certo puntare il dito contro coloro a cui piace indossare capi firmati, anzi secondo gli esperti molto spesso sono le persone più affidabili e amorevoli.

Quel che spiegano, invece, diversi psicologi è che indossare il cosiddetto “luxury brand” è una chiara dichiarazione di appartenenza ad un certo status sociale medio-alto. Di conseguenza, nella mente dell’altro, chi adotta questo tipo di abbigliamento sarà segnalato inconsciamente come colui che può permettersi qualche lusso con cui è buona norma fare amicizia.

Il desiderio di mostrarsi economicamente affermati può diventare anche un’ossessione

Che sia vero o meno, il desiderio di mostrarsi economicamente affermati può diventare anche un’ossessione. Nell’immaginario collettivo, infatti, disporre di grandi somme di denaro è sinonimo di successo lavorativo e personale, nonostante sappiamo bene che i soldi non mostrano il valore di ognuno.

Tuttavia, con indosso un capo luxury avremo quella sensazione di benessere che ci renderà fieri d noi stessi. Questo pensiero, dicono gli esperti, è più diffuso e automatico di quello che si pensa e involontariamente ci caschiamo tutti.

Se “Perché ci piace indossare abiti firmati? Per gli esperti potrebbe essere un disturbo psicologico ” ti è stato utile, leggi anche “Perché alcune persone ci irritano “a pelle”? La risposta della scienza vi stupirà“.