Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Trattando assieme ai nostri Esperti di salute e benessere questo argomento, vogliamo citare una battuta fatta da un bimbo:” Perché, le patate non sono tutte fritte?”. In effetti, in questa genuina domanda si nasconde anche la doppia verità di questi tuberi tanto apprezzati. Da un lato, la patata lessa, regina incontrastata dei menu ospedalieri e portatrice di vitamine e minerali. Dall’altro, la versione fritta, amata dai bambini, che di salutare non ha proprio tanto. Soprattutto, nella versione affogata in ketchup e maionese. Perché ci hanno insegnato a lessare le patate e come dobbiamo prepararle per non perdere alcun nutriente quando le mangiamo? Vediamo assieme ai nostri Esperti qualche piccolo, ma utile accorgimento in materia.

La risposta alla domanda

Intanto, per completezza d’informazione, è bene rispondere subito al quesito del titolo, dicendo che la patata:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

dona sazietà;

stimola il metabolismo;

promuove l’assorbimento dei grassi;

mantiene equilibrati i livelli di zucchero nel sangue;

dona salute e lucentezza alla nostra pelle.

Non solo, perché, essendo anche di vitamine e sali minerali, le patate sono particolarmente indicate per tutti coloro che fanno sport e attività fisica. Sono infatti alleate della salute dei muscoli e delle ossa.

Università americane

Perché ci hanno insegnato a lessare le patate e come dobbiamo prepararle per non perdere alcun nutriente è il tema trattato anche da due prestigiose università americane. Università della California e dell’Illinois hanno dedicato studi e tempo alle caratteristiche benefiche provenienti dalla cottura delle patate. Sappiamo infatti che questo tubero è un nativo americano e gli europei lo conobbero solo dopo la scoperta dell’America.

Ebbene, cuocere a vapore le patate, assumendole senza bucce, mantiene intatti tutti i nutrienti. Ma, dobbiamo ricordarci di lavarle in acqua fredda, preferibilmente non salandole durante la cottura, e, scolandole immediatamente, sbucciandole ancora calde. Piccoli, ma significativi accorgimenti che ci permetteranno di gustare le patate, approfittando di tutte le loro virtù.

Approfittiamo dell’occasione per suggerire la lettura dell’approfondimento con una ricetta molto gustosa, con protagoniste le patate.

Approfondimento

Nessuna nostalgia dell’Oktober Fest con queste straordinarie e succulente kartoffel puffer