I materassi antidecubito, che sono classificati come presidi di classe I. Prevedono detrazioni ai fini IRPEF e sono molto indicati per le persone costrette a letto da una grave malattia o da una vecchiaia avanzata. Si tratta di dispositivi medici che permettono di prevenire le lesioni dovute alla costrizione a letto, che altrimenti causa lesioni molto umilianti e dolorose. È curioso che molte persone, anche tra i familiari dei malati, non conoscono l’esistenza di questi prodotti, le loro proprietà. E le agevolazioni fiscali esistenti per chi acquista. Ecco una piccola guida offerta dagli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa per capire perché chi è malato e costretto a letto dovrebbe stare su un materasso che cura dolori e piaghe.

Le malattie gravi e le lesioni conseguenti

Una persona costretta a letto per lungo periodo, con scarsa mobilità, può sviluppare, a causa della pressione del materasso, dei lividi permanenti. E successivamente delle lesioni, vale a dire delle piaghe che non guariranno mai. Queste lesioni si formano in corrispondenza delle ossa del bacino e possono causare la necrosi, la morte dei tessuti sottostanti. I materassi antidecubito sono studiati per ridurre l’attrito e la pressione che si crea fra il corpo e il materasso. Questo tipo di contatto prevede di solito la dispersione di calore e umidità. Inoltre, questi presidi medici super innovativi, stimolano una postura corretta che permette di evitare dolori alla schiena e alle articolazioni.

I sistemi antidecubito sono vari

Esistono svariati tipi di materassi antidecubito, dunque è il medico specialista che insieme con un fisioterapista può consigliare il tipo di soluzione più idoneo per ogni situazione (es malattia renale, cardiaca, paralisi, protesi, ictus, ecc.). Il materasso da decubito solitamente si adatta alla pressione del corpo. Può essere di schiuma, vuoto e dotato di un compressore per il gonfiaggio ad aria o ad acqua, a cessione d’aria lenta o fluidizzata.

I migliori materassi antidecubito possiedono un tappetino morbido e sottile, nella parte superiore, dotato di sensori di pressione. Questi rivelano tutte le pressioni di contatto esistenti. La postura della persona costretta a letto può essere analizzata da un software che decide quali sono i punti da stimolare per evitare le lesioni ai muscoli e alle ossa. Il software si occupa anche del problema dell’umidità eccessiva che si crea sul dorso del paziente, della formazione di acari, della postura. Ma anche del problema dell’invecchiamento e della macerazione della cute.