La domenica sera assomiglia tante volte alle giornate feriali. Rincasiamo tardi, con poca voglia di cucinare e, magari pure il frigo vuoto. Per non parlare della dispensa che può contare sul solito tonno e sulla passata di pomodoro. Assieme ai fagioli e ai piselli, che non mancano mai. Eppure la truppa ha fame, magari si prepara a vedere la partita ed ecco nulla di meglio di un piatto di pasta che accontenti tutti. Semplicemente squisito questo piatto di pasta veloce ed economico che sta conquistando tutti è stato uno dei nostri suggerimenti di qualche giorno fa. Perché cercare tante ricette quando possiamo preparare in pochi minuti questa insolita pasta gustosissima e semplicissima, perfetta per la domenica sera. Vediamo assieme ai nostri Esperti come prepararla.

Gli spaghetti coi fagioli

Abbiamo visto anche sopra come in quasi tutte le case non mancano mai i fagioli e il tonno. Come difficilmente è assente almeno un pacco di spaghetti. Vediamo proprio come unire il poco che abbiamo in casa in una ricetta diversa dal solito: gli spaghetti coi fagioli. Ecco gli ingredienti che ci servono:

400 grammi di spaghetti;

100 grammi di fagioli, meglio se quelli bianchi di Spagna;

1 rametto di rosmarino;

erba cipollina se ne abbiamo;

olio evo;

sale e pepe;

1 scatoletta di tonno se presente.

Vediamo come realizzare questa ricetta veramente veloce:

mettiamo a bollire la pasta in acqua abbondante;

prendiamo la latta di fagioli, scoliamola, lavandone bene il contenuto. Mettiamo i fagioli nel mixer, assieme all’erba cipollina, regolando di sale e pepe. Eventualmente, se abbiamo in casa qualche spezia, come il curry, potrebbe andare molto bene;

uniamo alla nostra crema di fagioli anche un goccio di olio e un pizzico di pepe. Mescoliamo bene;

scoliamo gli spaghetti al dente e versiamoli in una padella, facendoli saltare per qualche istante con la crema di fagioli e il rosmarino. Se abbiamo del tonno e vogliamo aggiungerlo, questo è il momento perfetto;

serviamo a tavola, spolverando eventualmente di formaggio grattugiato a nostro gradimento.

Abbiamo portato in tavola un primo davvero semplice, economico e pronto per tutte le occasioni. Un po’ come non la solita pasta ma una ricetta saporita per chi ha poco tempo e ancor meno voglia di cucinare.

