Spesso i nostri animali ci stupiscono con comportamenti inspiegabili. In realtà ad ogni loro gesto, abbaio o miagolio corrisponde un vero e proprio atto di comunicazione. Proprio perché agli animali manca solo la parola, basta fare un po’ di attenzione per capirne i significati nascosti.

Se per chiedere cibo basta abbaiare o miagolare, ci sono richieste che vengono fatte in modo meno esplicito. Per esempio, leccare è un gesto che riteniamo molto normale sia per i felini che nei cani. Eppure, ci sono tanti modi e tanti contesti in cui un animale usa la sua lingua per comunicare. Abbiamo appena visto quali motivazioni si nascondono dietro al cane che continua a leccarsi le labbra.

Ma perché cani e gatti leccano le mani, il viso e i piedi dei loro amici umani? In questo articolo troveremo le spiegazioni più plausibili concertate nel tempo da illustri ricercatori del mondo animale.

Perché cani e gatti usano la lingua

Come noi, gli animali sono dotati di 5 sensi. Qualcuno di questi, però, è molto più sviluppato rispetto ai nostri. Per esempio, gusto e olfatto sono per cani e gatti, ma anche per cavalli e roditori, la prima modalità per conoscere. Annusando e assaggiando capiscono cos’hanno davanti, se è commestibile, se è pericoloso e così via.

Quindi, la lingua è strettamente necessaria sia per i cani che per i gatti. Ricordiamoci anche che la prima cosa che la mamma fa con i cuccioli appena nati è leccarli. In questo modo il suo odore impregna i piccoli creando un legame affettivo, ma anche di proprietà. Inoltre, entrambe le specie usano le lingua per pulirsi.

Perché cani e gatti leccano mani, bocca e piedi dei loro padroni e la spiegazione lascia di stucco

Mamma gatta, come mamma cagna, leccano i propri piccoli anche per far loro delle carezze. La lingua ha anche questa funzione. Quindi, quando i nostri amici ci leccano è sicuramente un segno di affetto e di cura. Ma se lo fanno in certi punti e con insistenza, potremmo doverli fermare. Infatti, quel gesto potrebbe trasformarsi in una dichiarazione di proprietà o in un vizio.

I cani, ma anche i gatti, amano anche l’odore che emaniamo. Il nostro sudore è ricco di sali minerali per loro gustosissimi, misti a sapori e odori delle cose con cui veniamo a contatto. Stessa cosa vale quando ci leccano le orecchie. Anche se può sembrare disgustoso, i cani amano ripulire questa zona dal cerume e lo fanno anche tra di loro.

Quando il cane ci lecca la bocca, invece, potrebbe essere un segnale pacificatore. Sta cercando di calmarci o di farsi perdonare. Anche i piedi emanano un odore appetitoso e leccarli per i cani è come avere una leccornia.

