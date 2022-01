La cucina è divertimento, fantasia e creatività.

Quando abbiamo un po’ di tempo libero, trascorriamo interi pomeriggi ai fornelli, con l’intento di realizzare qualcosa di delizioso.

D’inverno, poi, la nostra voglia di cucinare e la nostra fantasia aumentano di gran lunga.

Così, ci diamo sotto con primi, secondi, antipasti e soprattutto dolci. Sappiamo bene che torte e desserts sono la specialità di molti, ma oggi vogliamo occuparci del salato.

Una delle ricette più buone e amate in tutta Italia è sicuramente il brodo. Pensiamo a Bologna e ai suoi famosi tortellini che fanno invidia al Mondo intero.

La ricetta originale prevede il brodo di carne, ma questo non significa che quello di verdure sia da meno. Chi segue una dieta vegetariana o semplicemente lo preferisce, può realizzare un delizioso brodo vegetale con gli ortaggi che desidera.

Bene, ma cosa ne facciamo di quello che avanza? Magari abbiamo fatto male i calcoli e anziché per 4 ne abbiamo preparato per 8 persone.

Non dobbiamo assolutamente buttarlo, ma riutilizzarlo in questo modo geniale e poco conosciuto, che esalta primi e secondi piatti. Scopriamolo subito.

Perché buttare il brodo di carne o verdure se possiamo usarlo in questo modo che esalta primi e secondi

Quante volte ci siamo cimentati nella sperimentazione di ricette a base di pesce, passando dalle cozze alle vongole, finanche alle seppie. E quante altre volte abbiamo cercato di rendere più morbida la carne, evitando di mangiare una suola delle scarpe.

Ogni ricetta ha le sue peculiarità, ma c’è una cosa che le accomuna tutte: il vino. Infatti, ogni esperto di cucina suggerisce di sfumare carne o pesce con del vino rosso o bianco.

Tuttavia, probabilmente molti non sanno che un perfetto sostituto del nettare degli dei in cucina è proprio il brodo.

Dal brasato al risotto agli scampi, in ogni caso il brodo è un ottimo alleato. Certo, non è il caso di utilizzare quello di carne per un piatto di pesce e possiamo optare per quello vegetale.

Si tratta di un segreto tramandato dalle nonne, semplice e delizioso.

Possiamo anche utilizzare il dado che acquistiamo al supermercato, anche se molto probabilmente non otterremo lo stesso risultato.

Ogni volta che vogliamo ammorbidire una fetta di carne o insaporire i gamberoni, sappiamo che esiste una valida alternativa al vino.

Ecco perché buttare il brodo di carne o verdure avanzato sarebbe un grande spreco ed ecco come riutilizzarlo in modo geniale.

Lettura consigliata

Al posto di salsa allo yogurt e aceto balsamico, questo condimento inaspettato sarebbe perfetto per insaporire carne, pollo e pesce