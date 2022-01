Passano gli anni ma la storia rimane la stessa: usiamo sempre lo stesso paio di jeans fino a che non diventano piccoli o troppo vecchi.

Nonostante questo, però, i ricordi non ci permettono di buttarli e finisce che riempiamo i mobili, occupando tantissimo spazio. Non sono in molti a sapere che potremmo, invece, riciclarli grazie a qualche semplice idea furba. Quindi, perché buttare i jeans stretti o troppo vecchi quando li possiamo riutilizzare con un pizzico di fantasia.

Due decorazioni per la casa

Una prima idea per poter riutilizzare in modo originale e intelligente i vecchi jeans è quella di usare il tessuto per creare dei bellissimi cuscini. Forme e stili possono variare a seconda delle preferenze, ma il risultato sarà sempre un oggetto di classe e originalità. Un consiglio interessante sarà poi quello di sfruttare la parte posteriore con le tasche: esaltando queste, assieme anche alle cuciture della vita e a qualche asola, i nostri cuscini avranno un aspetto davvero sorprendente.

Un’altra idea, che ci permette di riutilizzare il tessuto jeans delle gambe di diversi pantaloni, è quella di creare un morbido pouf. Questa grande palla di jeans imbottita di materiale morbido potrebbe diventare, a seconda della grandezza, un cuscino, un gioco o una seduta comoda. L’idea è molto semplice, basterà prendere 6 strisce di tessuto tagliandole dalle gambe del pantalone e ricavarne degli ovali dai lati lunghi appuntiti. Quindi cuciamo questi spicchi assieme riempendo poi il tutto con fuffa o qualunque tipo di imbottitura morbida: come risultato potremo ottenere un oggetto bello e particolare che saprà essere utile e alla moda.

Oppure ancora, un’altra idea carina è quella di trasformarne il tessuto in una tovaglietta da colazione. Basterà utilizzare il denim di metà delle gambe, cucire una piccola tasca in basso per le posate e avremo la nostra tovaglietta. Per decorarla ancora di più potremmo praticare delle doppie cuciture utilizzando un filo dello stesso colore, oppure eliminare quelle originali e dare sfogo alla fantasia.

Infine, con il tessuto avanzato, potremo anche cucire tutto fino a creare un pratico e divertente grembiule da cucina. Con un pizzico di inventiva e gusto, sarà semplicissimo liberarci dei pezzi di tessuto avanzati creando un mosaico di denim unico ed economico. Un grembiule perfetto per la cucina, il giardinaggio o per il fai da te.

