A chiunque può capitare di usare il martello dentro la propria casa. Il caso più frequente è quello di voler appendere dei quadri per abbellire una stanza. Dopo aver preso le giuste misure ci si arma di un martello per mettere i chiodi sul muro. Un’operazione che bene o male hanno compiuto quasi tutti. Anche il semplice mettere una coccarda fuori dalla porta nel periodo natalizio richiede l’uso di questi strumenti. Che siamo o meno amanti del fai da te quasi tutti in un modo o nell’altro ci siamo confrontati con queste situazioni. Ma perché bisognerebbe avere un pettine a portata di mano quando si usa il martello? Ora sveleremo il trucco che si cela dietro a questo strano accostamento.

Il primo pensiero

Quando si tratta di dover usare un martello c’è una cosa che viene subito in mente. Si tratta dell’immagine di noi che inavvertitamente mettendo un chiodo ci schiacciamo le dita. È l’incidente più comune che si verifica quando si pianta un chiodo. Per risolvere questo problema ci si è attrezzati in vari modi. Si usano pinze o mollette, solitamente utilizzate per stendere i panni, per tenere fisso il chiodo. In questo modo, non tenendolo con le dita, non rischiamo di schiacciarle. Ma essendo solitamente spesse non riusciamo a piantare il chiodo fino alla fine. Quindi quando le dobbiamo levare rischiamo di non dare più martellate precise e quindi di storcere il chiodo. Abbiamo però una soluzione migliore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco il trucco del pettine

Per risolvere davvero questo problema ci viene in aiuto questo oggetto così distante da questo tipo di pratiche. Stiamo parlando proprio del nostro pettine, uno con la dentatura fina. Possiamo infatti infilare il chiodo tra i denti del pettine. Se questi come abbiamo detto sono finemente accostati saranno in grado di tenerlo ben fermo. Essendo poi il pettine più fino degli altri strumenti citati in precedenza può accompagnarci fino all’ultima martellata. Così da non rischiare di piegare il chiodo.

Quindi alla domanda perché bisognerebbe avere un pettine a portata di mano quando si usa il martello? Possiamo rispondere che è il modo migliore per non farsi male e per essere il più precisi possibile.