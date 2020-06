Che la cannella fosse molto utile in cucina si sapeva, tra l’altro, spaziando dal salato al dolce, con assoluta qualità. Ma che fosse un ottimo repellente per gli insetti del nostro giardino, in pochi lo sapevano. Quindi, ecco perché bisogna spargere la cannella nel nostro giardino con risultati immediati.

Un formidabile deterrente per le zanzare

Uno dei tormenti dell’estate, assieme all’afa: la zanzara. L’insetto più inutile e fastidioso della terra odia la cannella. Il suo odore forte la allontanerà dalla nostra casa. Il consiglio è quello di spargere la spezia in giardino e in prossimità dei serramenti di casa, per evitare la sua comparsa!

Cicatrizzante per le piante

Dall’Oriente un consiglio pratico per le nostre piante: usare la cannella per rimarginare le ferite. Se, infatti le nostre piante vengono prese a pallonate dai bambini, roviniamo o spezziamo per sbaglio un rametto o un pezzo di tronco, nessuna paura. La cannella aiuterà la pianta a guarire, fungendo da cicatrizzante. Ecco perché bisogna spargere la cannella nel nostro giardino con risultati immediati, provare per credere. Allo stesso modo, al cambio di stagione, un po’ di cannella nell’acqua che daremo alla terra delle rose del nostro giardino, le aiuterà a riprendere vigore. Come una sorta di multivitaminico a effetto immediato.

Aiuta le piantine e uccide i funghi

Nel momento in cui decidiamo di piantare qualcosa di nuovo, sia fiore che alberello, dovremo mettere nella terra un po’ di cannella. Questa infatti proteggerà la piantina dai funghi parassiti e le permetterà di crescere forte e robusta. Non dimentichiamo di darne comunque anche successivamente, per permettere alla pianta di continuare a vivere sana e rigogliosa.

Respinge anche le formiche

Saranno anche simpatiche, ma le formiche in giardino sono antiestetiche, e, soprattutto, rischiamo di trovarcele in casa. Nessun problema, perché cospargere di cannella le vie di rifornimento di questi piccoli e operosi insetti, li costringerà a cambiare percorso e allontanarsi dal nostro giardino. Questo perché, la cannella agisce direttamente sul loro olfatto, impedendo di sentire l’odore del cibo. Quindi, niente scorte per il formicaio, niente insetti!

Approfondimento

Zanzare, come tenere lontane?