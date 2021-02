Febbraio da sempre è dominato dalla festa degli innamorati. In questi giorni quindi schizzano in su le vendite di mazzi di rose, di cioccolatini e di piccoli regali per fare felice il proprio amore.

Perché bisogna preoccuparsi se il nostro partner ci regala questo fiore a San Valentino

Oggi però sveliamo un trucco che solo i fiorai più esperti conoscono e che si concentra sul linguaggio nascosto dei bouquet. Spieghiamo perché bisogna preoccuparsi se il proprio partner ci regala questo fiore a San Valentino.

Le rose, regine dell’amore

Da sempre le rose sono considerate il fiore degli innamorati perché rappresentano lo slancio sentimentale, ma anche il desiderio. Queste in passato erano consacrate a Venere, dea dell’amore e della bellezza. Ogni colore però ha un suo preciso significato.

Il più classico, quello rosso intenso, sta a esprimere il fuoco della passione. Al contrario, il bianco indica un sentimento puro, a volte inteso semplicemente come platonico. Quella rosata sta esprimere un’affinità basata sulla tenerezza e sull’affetto ed è perfetta per le coppie sposate da lungo tempo. Può anche essere regalata in contesti però di profonda amicizia.

La rosa gialla

Una delle poche che rimane fuori dalla descrizione appena fatta è quella gialla. Quest’ultima, infatti, non ha propriamente un significato positivo. Infatti comunica emozioni negative come possesso e gelosia. A volte può anche essere la confessione di un tradimento consumato in segreto.

Un piccolo accorgimento

La scaramanzia vuole che questi fiori vengano regalati sempre in numero dispari. Infatti i mazzi con i numeri pari, secondo la tradizione, sono solo utilizzati in occasioni tristi, come ad esempio i funerali.

Oggi abbiamo spiegato dettagliatamente perché bisogna preoccuparsi se il proprio partner ci regala questo fiore a San Valentino. Se si desidera leggere altri consigli per passare un 14 febbraio coinvolgente, ecco qui una breve lista di film da vedere assolutamente.