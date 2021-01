Tante tra le nostre abitudini domestiche provengono da suggerimenti tramandati da generazione in generazione. Alcune sono il risultato dei cosiddetti rimedi della nonna, altre sono il risultato di un semplice passaparola.

Tra queste, un’usanza comune è quella di inserire del riso all’interno del contenitore del sale.

Ma perché bisogna mettere alcuni chicchi di riso nella saliera?

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Sconfiggere l’umidità

Il sale, oltre ad essere un eccezionale insaporitore per cibo, può essere utilizzato in tantissimi modi.

In questo caso però, più che essere soggetto attivo dell’attività, è colui il quale “subisce” il trattamento.

Basta semplicemente mettere alcuni chicchi di riso nella saliera per mantenere il sale al suo interno asciutto, facilitandone l’uso. Ecco perché bisogna mettere alcuni chicchi di riso nella saliera.

Certo è un rimedio antico e collaudato. Tuttavia conviene farne a meno in alcuni casi.

Essendo un metodo retrò non spicca per l’importanza che ha alla vista, quanto e solo per la sua efficacia.

Se si è titolari di un ristorante è sempre preferibile un macina sale.

Qualora qualche chicco dovesse, per caso, finire nel proprio piatto durante un pranzo casalingo, nessun problema; se invece lo stesso capitasse al ristorante potrebbe causare una cattiva recensione.

Altre particolarità da conoscere sul sale

Nel caso in cui si stia preparando una salsa e si sia aggiunto troppo sale, basterà inserire mezza patata nella pentola, finire di cuocere la salsa ed estrarla a fine cottura.

Ancora, se si opta per una cena a base di pesce, basterà mettere a bagno i pesci prima di deliscarli: in questo modo le lische verranno via molto più facilmente.

Se si vuole testare la freschezza delle uova non resta che ricorrere ad una tazza di acqua e sale. Quelle fresche affonderanno, quelle vecchie rimarranno in superficie.

Infine, se in regalo abbiamo ricevuto un bellissimo mazzo di fiori, sarà necessario aggiungere un pizzico di sale nell’acqua del vaso per farli durare più a lungo.