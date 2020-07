Perché bisogna aprire un conto corrente online? Capovolgiamo la domanda. Perché non dovremmo aprirlo? Già, perché non dovremmo farlo? Non ci sono buone ragioni per non farlo. E, appena lo si fa, le buone ragioni appaiono evidenti. E con esse, anche i vantaggi nel farlo.

Siamo nell’era digital

Prima di tutto, siamo nell’era della digitalizzazione. Un processo ineludibile, inarrestabile. Che era già cominciato anche prima dell’emergenza sanitaria. E della crisi economica che ha generato. Per cui, un conto corrente online è indispensabile. Anche perché il saldo dei propri risparmi è consultabile comodamente da uno smartphone. Ogni gruppo bancario che si rispetti ha una app. E da questa app si possono fare tutte le operazioni che normalmente si farebbero nelle filiali. Filiali che, bisogna sottolinearlo, tenderanno sempre di più a sparire. Perché il futuro, nel settore bancario non è dell’uomo, è della macchina. Quindi, perché bisogna aprire un conto corrente online? Vediamo altre ragioni. Perchè si risparmiano soldi? Talvolta sì e talvolta no, dipende dalle banche

Perché bisogna aprire un conto corrente online

Perché bisogna aprire un conto corrente online. E’ notizia di ogni giorno che il denaro contante va sempre più scomparendo. Che si va inesorabilmente verso quello elettronico. Il quale presenta determinati vantaggi. E sempre disponibile. Non necessita di farci fare prelievi. E’ tracciabile (un vantaggio per le casse dello Stato, e quindi per ogni cittadino). Conil denaro sempre più elettronico, un conto elettronico per gestirlo, è indispensabile.

Conti online anche per i senior

Un conto online è utile anche per le vecchie generazioni. Quelle che non sono affatto native digitali. Quelle nate senza chip e senza bit. Quelle che usavano i telefoni in bachelite ed i telefoni pubblici a gettoni nelle cabine. Le generazioni per cui per cui il massimo della tecnologia era la TV. Anche loro dovrebbero aprire un conto online. Se già non ce l’hanno, ovviamente. Perché le filiali sotto casa stanno scomparendo, come detto. Perché figli, nipoti e parenti possono non essere a disposizione. E perché la società va verso questo futuro. Può piacere o non piacere, ma è così. Il futuro dell’uomo è online. E’ di essere sempre più connesso. Bisogna adattarsi. Bisogna sapersi adattare. Ce lo insegna anche la Natura. Chi sa adattarsi, prospera. E noi vogliamo prosperare, non soccombere.