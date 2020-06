Perché bere un bicchiere di birra al giorno potrebbe allungarti la vita? Amanti della birra, che sia chiara o scura, questo è il vostro momento. Un bicchiere di birra al giorno allunga la vita. Ovviamente sto parlando di un bicchiere solo, l’importante è non cedere agli eccessi rimanendo all’interno della dose consigliata dai medici. La birra non è una bevanda recente, ma una bevanda con tanta storia alle spalle. La birra che beviamo oggi, però, è molto diversa da quella che si beveva in passato. Questo è dovuto principalmente all’aggiunta del luppolo. Il luppolo presente nella birra è un concentrato di antiossidanti utili a combattere i radicali liberi, fanno bene al cuore e migliorano la circolazione sanguigna, tra le tante cose.

Ha rivelarlo è una ricerca condotta all’Università di Maastricht nei Paesi Bassi. Questo studio ha messo in evidenza che gli uomini che bevono mezza pinta di birra ogni giorno hanno l’81% di probabilità in più di entrare nel decimo decennio di vita rispetto a quelli che sono astemi. Lo stesso varrebbe per le donne. Infatti coloro che bevono un bel bicchiere di birra aumentano di un terzo le loro possibilità di festeggiare i lontani 90. Per arrivare a queste conclusioni, gli studiosi hanno monitorato le abitudini di consumo di mezzo milione di consumatori nel corso di venti anni.

I risultati hanno mostrato che il 34% delle donne e il 16% degli uomini sono sopravvissuti fino ai 90 anni, con una quantità di alcol all’incirca equivalente a una mezza pinta di birra. Sembrerebbe quindi confermata la teoria che se si beve con moderazione non è detto che faccia male al tuo corpo. È ovviamente importante e fondamentale, e lo ripeto, non esagerare con l’alcool in quanto si può invece ottenere il risultato opposto.