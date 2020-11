In pochi sanno il perché bere un bicchiere d’acqua prima di mettersi alla guida è importante per la propria vita. È noto che bre acqua per idratare l’organismo è importante per la propria salute e per mantenersi in forma. Aiuta infatti ad idratare le cellule, previene la formazione delle rughe d’espressione e contribuisce all’eliminazione delle tossine e dei batteri che si sono accumulati.

Bere è anche necessario anche prima di mettersi al volante. Scopriamo il perchè.

Ecco perché bere un bicchiere d’acqua prima di mettersi alla guida è importante per la propria vita

Secondo una ricerca effettuata alla Loughborough University, bere un bicchiere d’acqua prima di guidare è molto importante, perché riduce il rischio di incidenti.

Questi scienziati hanno sottoposto ad un test due gruppi di persone alla guida di un auto simulata.

I volontari si sono disposti alla guida, nel giorno in cui erano idratati e successivamente, nei giorni in cui lo erano molto meno.

Nei giorni in cui le persone erano idratate, hanno commesso 47 errori alla guida.

Quando non lo erano sufficientemente, gli errori commessi alla guida sono stati 101.

Le percentuali di errori, sono le stesse che vengono riscontrate da coloro che guidano in stato di ebrezza.

Mettersi al volante disidratati comporta stanchezza, capogiro, mal di testa, bocca secca, riflessi rallentati, palpitazioni, ansia, crampi muscolari.

È importante, prima di intraprendere un viaggio bere molti liquidi, soprattutto la mattina. Durante il tragitto è bene avere in auto una bottiglia di acqua, specialmente in estate, perché si potrebbe avere un colpo di calore, oppure sonnolenza. L’acqua bevuta a piccoli sorsi provvederà a rinfrescare e rimanere attivi,

Attenzione all’acqua ghiacciata

L’acqua non deve essere ghiacciata, specialmente quando si è in fase digestiva. Lo shock termico potrebbe creare una congestione, accusando un forte mal di pancia, sudorazione fredda, vertigine e forte malessere fisico.