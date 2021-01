Molti credono, erroneamente, che sia meglio assumere dei liquidi solo nel momento in cui si mangia. Oggi spieghiamo, invece, perché fare il contrario può aiutare a stare meglio, a smaltire il malessere e a rimanere in forma.

Oggi scopriamo insieme perché bere l’acqua a stomaco vuoto fa bene all’organismo. Ecco i benefici che porta mettere in atto questa piccola e semplice consuetudine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Aiutare il dimagrimento contrastando la fame nervosa

Bere appena svegli aiuta a eliminare le scorie in eccesso, facilitandone l’eliminazione tramite poi la minzione. Questo passaggio attiva il meccanismo di termogenesi che fa sì che tutto il corpo aumenti di temperatura.

Il dispendio di energia porta anche a un consumo di calorie che a lungo andare può fare la differenza. Inoltre, bere a stomaco vuoto, può aiutare a contrastare la fame nervosa, riempiendo lo stomaco e evitando di buttarsi su dolciumi e snack salati.

Combattere l’emicrania sorseggiando acqua

Chi soffre di mal di testa forse non sa che questo fastidio può essere dovuto alla disidratazione. Questo è anche uno dei motivi per cui si sente questo malessere dopo aver alzato troppo il gomito con l’alcol. Per contrastarlo, meglio sorseggiare l’acqua a temperatura ambiente evitando di mangiare.

Riattivare il metabolismo, bastano quattro bicchieri

L’acqua è un prezioso alleato contro il metabolismo lento. Berne mezzo litro (circa quattro bicchieri) la mattina appena svegli può aumentare la attività metabolica almeno del 24%.

Però è necessario aspettare almeno 45 minuti prima di preparare la colazione. Prendendo questa abitudine, diventa più facile bruciare i grassi in eccesso.

Oggi abbiamo scoperto perché bere l’acqua a stomaco vuoto fa bene all’organismo. A questo proposito consigliamo un altro articolo simile che parla di un fenomeno molto in voga che sta spopolando da pochi anni in Italia: ecco i 10 buoni motivi per bere acqua e limone appena alzati.