Ci sono alcune piccole particolarità in determinate ricette che possono rendere i nostri piatti più particolari. Immaginiamo una cena con degli amici che non vediamo da tanto. Vogliamo proporre qualcosa di speciale, di mai visto. E per farlo devono venirci alcune idee. Per rendere le cose più facili, noi del team di ProiezionidiBorsa vogliamo proprio fornire degli spunti per alcune ricette gustose. E in rete ora ne sta andando di moda una in particolare. Dunque, vediamo perché avvolgere le tavolette di cioccolato nella pasta sfoglia.

Pasta sfoglia e cioccolato, un dolce perfetto da dare ai propri ospiti

Per realizzare un dessert semplice ma particolare, ci serviranno:

1 rotolo di pasta sfoglia

1 tavoletta di cioccolato fondente

Nocciole tritate

1 uovo

Vedendo la preparazione del piatto capiremo subito perché avvolgere le tavolette di cioccolato nella pasta sfoglia! Infatti, il risultato che otterremo con questo dolce sarà fantastico. Poco tempo e semplici ingredienti per fare un’ottima figura!

Ecco il procedimento da seguire per realizzare questo dessert

Per prima cosa prendiamo una teglia e ricopriamola con della carta da forno. Ora stendiamo sopra la pasta sfoglia e, al centro di essa, posizioniamo la nostra tavoletta di cioccolato. Utilizziamo poi una piccola rotella (quella tipica per le pizze, per intenderci) e tagliamo con attenzione delle strisce di 2 centimetri nell’impasto. Tutto attorno alla tavoletta di cioccolato. Adesso cerchiamo di creare una treccia. Cerchiamo di fare attenzione o la pasta si romperà. Partiamo dall’alto e avvolgiamo il cioccolato, alternando prima il lato destro e poi quello sinistro. Quando saremo arrivati alla fine, sbattiamo l’uovo e spennelliamolo sulla nostra treccia di pasta sfoglia. Infine, passiamo a ricoprire il tutto con le nocciole tritate. E ora inforniamo per 20 minuti a 200 gradi. Il dolce sarà fantastico e, di sicuro, ne rimarranno tutti felici!

