Il cetriolo è un ortaggio dalle tante proprietà nutritive, è ricco di acqua, aiuta a combattere il colesterolo. Contrasta inoltre la ritenzione idrica e l’accumulo dei grassi, perché contiene una sostanza molto importante per chi vuole dimagrire: l’acido tartarico.

Questo fa in modo che, una parte dei carboidrati mangiati, non vengano assimilati ma espulsi dal corpo attraverso l’intestino.

Contrasta l’ipertensione, riduce l’acidità del sangue e previene i picchi elevati della glicemia.

Perché avere un cetriolo in casa può essere molto utile? Non solo per le proprietà elencate ma anche per i suoi tanti usi alternativi.

Elimina l’alito cattivo

Il cetriolo contribuisce ad uccidere i batteri responsabili dell’alito cattivo. Posizionarlo tra la lingua e il palato e tenere premuto per qualche minuto.

Sgonfia gli occhi

Il cetriolo risulta essere un valido alleato contro il gonfiore agli occhi. Tagliare delle fette abbastanza doppie e metterle sulle palpebre per circa dieci o quindici minuti.

Ecco perché avere un cetriolo in casa può essere molto utile? Lucida le scarpe

Passare delicatamente un cetriolo sulle scarpe per renderle più lucide e resistenti alla pioggia.

Lucida l’acciaio

Se si passa un cetriolo su un fornello in acciaio, questo rimarrà lucido, pulito e senza calcare. Successivamente asciugare con un panno pulito.

Mal di testa e per smaltire una sbornia

Prima di coricarsi, mangiare qualche fetta di cetriolo per svegliarsi il giorno seguente, senza mal di testa o senza i postumi di un eccesso da alcool.

Allontana le lumache e i bruchi

L’odore del cetriolo non è tollerato dalle lumache e dai bruchi.

Se si mettono delle fettine in un recipiente vicino al proprio orto o giardino, si eviterà che le piante vengano rovinate da questi animaletti.

Contro le scottature

Aiuta ad attenuare il bruciore ed il rossore dovuto alle scottature se si tampona la parte interessata.

Tonico per il viso

Frullare un cetriolo e tenerlo in frigo per alcuni giorni. Struccare il viso e applicarlo sulla pelle, che risulterà liscia e tonificata.

Combatte le rughe ed attenua la cellulite

Strofinare sulle zone interessate alcune fette di cetriolo in modo che la pelle ne risulterà tonificata.

Maschera per il viso

Aggiungere mezzo cetriolo in un vasetto di yogurt. Frullare il tutto e stendere sul viso e il décolleté. Lasciare agire per circa venti minuti e poi sciacquare con acqua tiepida.