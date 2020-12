Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Per Noi di ProiezionidiBorsa i cani sono quasi come dei fratelli minori. Compagni inseparabili della nostra vita, li diamo quasi per scontati. In un articolo abbiamo già parlato dei nostri amici a quattro zampe, ed in particolare della loro intelligenza (test per capire se il nostro amico è intelligente consultabile qui).

Oggi, tuttavia, vogliamo parlare di tutte quelle cose positive che un cane può portare nelle nostre vite. Perché avere un cane? 3 grandi benefici.

Socialità esterna

I cani ci permettono di intrattenere delle relazioni che altrimenti forse non avremmo. Basti pensare al momento in cui siamo nel nostro parco di quartiere a spasso con il nostro cane e degli sconosciuti si mettono a parlare con noi.

Grazie al nostro amico a quattro zampe, infatti, riusciamo a socializzare molto meglio e molto di più. Chissà se riusciremo a trovare la nostra anima gemella in questo modo!

Socialità interna

Avendo sottolineato l’importanza del cane nella nostra vita sociale, concentriamoci ora sulla nostra vita privata. Il cane è diventato l’anima della casa, il vero e proprio focolare di vesta. Come un camino sempre acceso, infatti, riesce a consolarci, ci ascolta e soprattutto non ci fa sentire soli. Si diceva che la solitudine fosse il male del secolo. Ecco, un cane è anche un’ottima cura.

Amore e movimento

Tuttavia, il grande beneficio di avere un cane è l’amore che ci dona. Per lui, o lei, è come esistessimo solo noi. Si immagini un attimo l’esistenza dei nostri quadrupedi: si svegliano, mangiano, vivono e dormono con i nostri ritmi.

Ci vedono ogni giorno, e soprattutto vedono solo noi. Siamo sia i loro supereroi sia la loro famiglia. Il loro amore nei nostri confronti è sconfinato ed illimitato.

Infine, un ulteriore beneficio è il movimento. I nostri amici domestici ci costringono ad alzarci dal divano e a portarli a spasso almeno due volte al giorno. E male non ci fa.

