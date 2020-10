Ci sono delle cose che se usate con costanza potrebbero rendere più facile le azioni e i comportamenti di ogni giorno. Fra queste cose, troviamo le salviette umidificate. In genere sono molto utilizzate da chi ha bambini, perchè aiutano il cambio dei pannolini e la pulizia delle manine in mancanza di acqua . In realtà, possono essere utili per tante altre cose. Conviene avere sempre a disposizione un pacchetto di salviette sia in casa che fuori.

Ecco perché avere sempre delle salviette umidificate

Rimuovere i segni di pastello

Se uno dei bambini si è divertito a disegnare sulle mura di casa o sul tappeto, non bisogna disperare, questi segni andranno facilmente via, passando una salvietta imbevuta.

Capelli elettrizzati

Pettinando i capelli si nota che sono crespi. Si risolve immediatamente, passandoci sopra una salvietta imbevuta.

Naso chiuso

In mancanza dei fazzoletti di carta, il naso può essere soffiato nelle salviette umidificate.

Macchie di caffè

Il loro utilizzo è ottimo per le macchie di caffè sui tessuti e vestiti. Basta strofinare sulla macchia e poi procedere al lavaggio del capo.

Macchie di colore

Con lo stesso metodo è possibile rimuovere le sbavature della tinta per capelli sul collo e sul viso.

In spiaggia

Non farsi mancare mai una confezione di salviette imbevute nella borsa del mare. Sono indispensabili per evitare di tornare a casa, sporchi di sabbia.

Cesto dei rifiuti

Se non è eccessivamente sporco, si può passare una salvietta, eliminando cattivi odori e macchie di unto.

Macchie di deodorante

Il loro utilizzo, elimina le macchie bianche che spesso lascia il deodorante sui tessuti.

Sono utili per spolverare i mobili, pulire le borse, le scarpe in pelle o eco,i pennelli del trucco, lucidare le foglie delle piante che sono in casa e tanto ancora! Il perché avere sempre delle salviette umidificate semplifica tante attività e rende le giornate meno stressanti.