L’universo della cultura orientale evoca sempre rilassamento e benessere.

Che siano le incontaminate montagne del Tibet, le foreste di bambù, i ciliegi in fiore del Giappone o il mare di sabbia del Sahara. Ogni immagine che popola la nostra mente è però accompagnata da qualcosa: la musica. Un flauto soave o le note di un sitar indiano. C’è sempre una musica che accompagna il relax di certe immagini dentro di noi. Non resta che capire perché ascoltare musica orientale fa bene.

Storia

È bene precisare che per musica orientale, in questa sede, si intende la musica tradizionale di un intero continente: l’Asia. Ed in particolare modo la musica classica di questi paesi, la musica più elevata culturalmente. Dalla Turchia alla Persia, dall’India al Giappone, dalla Cina all’Arabia, questa musica è inscindibilmente legata alla sfera del sacro e della meditazione. Questa tipologia di musica è così evocativa per ragioni tecniche. A differenza della nostra musica classica, in cui si è sviluppata massimamente la costruzione dell’armonia e la complessità teorica, questa musica orientale è rimasta più legata alle origini stesse della musica.

È difatti composta da brani dove non c’è quasi mai variazione armonica.

In parole profane: la stessa nota, bassa e continua, accompagna lo sviluppo della melodia, per tutta la durata del brano. Questa è una delle prime scoperte musicali dell’umanità ed è il principale motivo per cui ascoltare questi brani fa bene.

Ecco perché

Questa immobilità armonica è ciò che genere nell’ascoltatore un elevato senso di benessere.

È comprovato che ascoltare un suono piacevole che non muta, conduce ad uno stato di rilassamento, dopo poco tempo. Ecco perché ascoltare musica orientale fa bene ed ecco perché gli strumenti musicali orientali emettono suoni così tanto particolari. L’intera attenzione emotiva dell’ascoltare è volta alla percezione dei suoni, in tutta la loro bellezza. Ogni sviluppo ritmico, ogni cadenza melodica assume un peso maggiore, in questo loop armonico, che sembra senza fine.

La vita frenetica di questa società genera stress, ascoltare una buona playlist di musica orientale è uno dei rimedi più efficaci per mantenere un buon equilibrio psicofisico.