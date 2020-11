Jeff Bezos colpisce ancora e i titoli di giganti del settore come Walgreens Boot Alliance e CVS perdono quasi il 10% in un giorno. Molti di noi sono già abituati ad effettuare acquisti su Amazon e alcuni hanno addirittura attivato la funzione “Premium” per godere di un servizio ancora più “customizzato”.

Nato come un distributore di libri, Amazon si è diffuso nella cultura, nella gastronomia e nell’industria elettronica. Con così tanti settori già inglobati, perché Amazon apre la sua farmacia online?

Effetti del coronavirus

È ufficiale ed è risaputo, il coronavirus ha cambiato in profondità le nostre abitudini. Esercizi in casa, diete, infinite videochiamate e aperitivi su Skype hanno invaso la nostra nuova routine.

Tuttavia, c’è un settore in cui gli effetti del Covid 19 sono stati più forti: le nostre abitudini nel campo degli acquisti. Pare, infatti, che da marzo ad oggi l’e-commerce, il cosiddetto commercio elettronico, abbia più che duplicato il suo giro d’affari.

Gli analisti di Amazon US, l’Amazon americana, lo hanno capito e, di conseguenza, hanno cercato di spingere il board a lanciare il cuore oltre l’ostacolo e avventurarsi in questa nuova sfida. Le opportunità date da questa nuova domanda di commercio online erano troppo interessanti per essere sottovalutate. Ecco, dunque, perché Amazon apre la sua farmacia online.

Studi di mercato

Voci di corridoio sembrano suggerirci che a Seattle, prima di scegliere questo ingente investimento, analisti finanziari hanno condotto precisissimi studi di mercato.

Certo, l’opportunità di espandersi in questo mercato sembrava, ed è, molto ghiotta. Prima, però, di ufficializzare la scelta è necessario determinare l’aspettativa della domanda, capire la quantità di offerta disponibile e, di conseguenza, aggiustare i prezzi.

Questo incrocio tra domanda e offerta può portare ad una situazione di equilibrio di mercato per cui la scelta di espandersi nel settore farmaceutico è sicuramente vincente.