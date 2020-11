L’infezione provocata dal Covid-19 si manifestata con sintomi ricorrenti quali febbre, tosse secca e problematicità nell’atto respiratorio. Ben presto però si è evidenziato un aspetto che rende incontrollato e poco prevedibile questo virus: la presenza di soggetti che, sebbene positivi, non presentano alcun sintomo o segni della presenza di questa infezione nel loro organismo. Nonostante la presenza silente del virus, queste persone risultano contagiose.

Questa particolare condizione ha avuto conferma nei mesi successivi alla chiusura per la pandemia. Oggi è una condizione cui tutti gli Stati devono fare fronte. Per fare questo, il tampone o in test antigenico sono i due unici test attendibili. Ma perchè alcune persone positive al virus non hanno sintomi?

La ricerca e gli asintomatici

Uno studio dei ricercatori danesi dell’Università di Aarhus si è concentrato proprio su questo parametro dell’infezione da coronavirus. Generalmente in presenza di un’infezione, i nostri polmoni reagiscono con delle cellule immunitarie specializzate. I macrofagi alveolari presenti nei polmoni possono riconoscere le particelle e organismi “estranei”; questi in quanto potenzialmente pericolosi, vengono di norma distrutti.

Questo processo avviene anche in presenza di virus respiratori e quindi anche di Covid-19. Il punto è che questo particolare tipo di virus sarebbe capace di “confondere” il sistema immunitario.

Il Covid-19 sarebbe in grado di non farsi riconoscere dai macrofagi alveolari. Questi non vedendo alcuna presenza estranea, non hanno necessità di produrre interferoni. Gli interferoni sono necessari per distruggere il virus, e se non vengono prodotti significa che l’organismo è indifeso.

Perchè alcune persone positive al virus non hanno sintomi

La conclusione è che la presenza di persone infette da Sars-Cov-2 ma senza sintomi, è dovuta al fatto che il virus è capace di confondersi, mimetizzarsi. Questo al punto da non attivare il sistema immunitario e quindi lasciare che il virus si diffonda maggiormente nelle prime fasi del contagio.

In poche parole il virus si diffonde indisturbato senza che i sintomi si presentino immediatamente, né successivamente in alcuni casi. L’appello dei ricercatori è che si facciano ulteriori studi sul meccanismo biologico utilizzato da Sars-Cov-2. Questo potrebbe essere l’unico modo per impedire la diffusione del virus sin dalle prime ore del contagio.