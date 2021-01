Ogni volta che ci si reca in un supermercato si dimentica puntualmente dove sono sale e zucchero. Sono prodotti che non si acquistano tutte le volte che si va a fare la spesa, quindi è abbastanza normale dimenticarsi dove sono posizionati. Però anche che la loro posizione non aiuta molto il consumatore. Infatti sembra quasi che il supermercato li nasconda. E quindi perché al supermercato il sale e lo zucchero sono sempre ben nascosti? In realtà non sono ben nascosti, sono semplicemente in delle zone a cui nessuno avrebbe mai pensato e negli scaffali più bassi.

Quel labirinto di supermarket

Già in precedenza abbiamo visto piccoli trucchi che il market usa per far spendere più soldi alle persone. Come ad esempio il fatto che il primo reparto che si trova è quello della frutta e verdura, regalando così al cliente una sensazione di serenità. Oppure abbiamo anche visto quanto sia importante lo scaffale su cui sono posizionati i prodotti. Quelli in bella vista sono sicuramente quelli che il supermercato vuole vendere.

E collegandoci proprio a questo ultimo trucco, parliamo del tranello dello zucchero e del sale. Come già accennato prima, questi non sono prodotti che si acquistano sempre, ma sono prodotti di prima necessità, quindi se non si trovano in bella vista, il cliente passerà le ore a cercarli.

Perché al supermercato il sale e lo zucchero sono sempre ben nascosti?

Il negozio gioca proprio su questo: sulla loro necessità. Rendendo difficoltoso trovare il sale e lo zucchero al cliente, questo è costretto a girare il supermercato per ore. E questo continuo girare a vuoto per le corsie aumenta la probabilità che il cliente acquisti cose in più rispetto a quelle di cui aveva realmente bisogno. Quindi se non ci si vuole perdere nel labirinto del supermercato per trovare lo zucchero e il sale, conviene subito chiedere ad un commesso dove sono posizionati. In questo modo si evitano di comprare prodotti inutili.

