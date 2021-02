Tutti noi sappiamo che non dobbiamo dare da mangiare ai nostri amici a quattro zampe dolci e, più specificatamente, cioccolata. Ma sappiamo il motivo alla base di questa scelta alimentare? Perché ai cani fa male la cioccolata?

Cosa mettiamo nella ciotola

Ricordiamoci sempre che i cani non possono mangiare ciò di cui ci nutriamo noi. Quindi, dobbiamo prestare particolare attenzione a ciò che mettiamo nella ciotola dei nostri amici pelosi. La sostanza tossica del cioccolato si chiama teobromina, ed è una componente che non viene digerita dai cani. Noi esseri umani, invece, non abbiamo problemi a smaltirla velocemente. Per gli animali, la mancata metabolizzazione di questo composto organico, genera un accumulo, che può portare all’avvelenamento e quindi a conseguenze molto gravi.

Ovviamente, ciò che differisce in maniera significativa è la dimensione del cane. Infatti, un cane di piccola taglia, rispetto ad un cane di taglia grande avrà un’intolleranza maggiore in rapporto alla quantità di cioccolata. L’avvelenamento da teobromina può portare ad un’alterazione del ritmo sonno-veglia, a battiti cardiaci irregolari, disturbi intestinali, spasmi muscolari e addirittura all’infarto. Anche dosi moderate somministrate in un arco di tempo maggiore, possono avere risultati letali.

La dieta migliore per i nostri cuccioli

Tale problematica è stata riscontrata anche nei gatti, ma i nostri amici felini hanno una minore predilezione per il gusto del dolce rispetto ai cani.

Una volta appurato perché ai cani fa male la cioccolata, quale è la dieta migliore per i nostri cuccioli? Il cane, a seconda del momento della crescita in cui si trova, ha bisogno di un apporto costante di proteine e carboidrati, in egual misura. Il cibo umido e secco sono da suddividersi in maniera equilibrata nel corso della giornata.

È consigliabile scegliere delle crocchette e dello scatolame di qualità, senza l’aggiunta di conservanti o coloranti. Così come leggiamo i valori nutrizionali del cibo che acquistiamo per noi, sarebbe buona norma farlo anche per i nostri animali domestici. Un cane che si alimenta in maniera sana è un cane più energico e più felice!