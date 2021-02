In Borsa da qualche tempo si verificano esplosioni di prezzo quasi inspiegabili. Il caso più eclatante e recente è quello che ha coinvolto il titolo GameStop, letteralmente schizzato in orbita in pochissime sedute.

In realtà la spiegazione c’è e la prossima esplosione potrebbe riguardare un metallo prezioso. Ecco perché adesso migliaia di risparmiatori si buttano sull’argento e come sfruttare le potenzialità rialziste dei prezzi del metallo.

La spiegazione al fenomeno GameStop

Dopo l’impennata di GameStop, l’attenzione dei piccoli risparmiatori si è rivolta all’argento. Per capir di cosa stiamo parlando, riassumiamo brevemente l’accaduto. GameStop Corp. è un’azienda statunitense, molto nota anche in Italia, quotata alla Borsa di New York.

La società è in forti difficoltà economiche, che vengono da lontano e che l’hanno portata sull’orlo del fallimento. Il titolo, dopo il picco dei prezzi a 57 dollari segnato nel novembre del 2013, ha iniziato scendere. A metà dello scorso anno ha toccato il minimo a 4 dollari.

Poi è accaduta una cosa inimmaginabile. I prezzi hanno iniziato a risalire, prima lentamente e poi con sempre maggiore vigore. A fine dicembre del 2020 l’azione ha toccato un massimo a 23 dollari. Ma l’esplosione rialzista si è avuta a gennaio. Il 12 gennaio l’azione valeva 20 dollari circa. Il 28 gennaio ha toccato un massimo a 481 dollari.

La prossima esplosione potrebbe riguardare l’argento

Come è spiegabile questo fenomeno? Col social trading. Ovvero migliaia di piccoli risparmiatori che su forum si scambiano opinioni sui mercati e che improvvisamente decidono di puntare su un titolo. La forza di migliaia di investitori che comprano piccoli titoli, magari trascurati dai grandi investitori, spinge alle stelle i prezzi.

È quello che è accaduto a GameStop ed è quello che potrebbe accadere all’argento. Perché questo sembra essere il prossimo obiettivo dei social trader. Il future sull’argento si è impennato improvvisamente il 28 gennaio. In poche sedute è passato da 25 a 30 dollari. Un rialzo del 20%.

Perché adesso migliaia di risparmiatori si buttano sull’argento e come sfruttare le potenzialità rialziste dei prezzi del metallo

Vale la pena monitorare l’andamento di questo metallo, per sfruttare possibili balzi rialzisti. Prendiamo a riferimento quota 31 dollari. Il superamento di questa resistenza spingerà i prezzi in area 35/36 dollari. Ma la corsa potrebbe proseguire fino al massimo assoluto di 50 dollari.

Attenzione però ai movimenti ribassisti. La violazione al ribasso di quota 25 dollari sarà un campanello d’allarme. Sotto 22 dollari i prezzi torneranno a scendere, forse anche velocemente, con primo obiettivo 19 dollari.

Per investire sull’argento si può puntare sull’ETF (in realtà è un ETC), Sg Etc Silver Daily Euro Hedged (Isin: XS1526243362). È quotato alla Borsa di Milano. Al momento dell’analisi vale 62 euro. Il lotto minimo acquistabile è di solo 1 titolo.

