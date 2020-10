Perché acquistare il titolo azionario Relatech? Il motivo fondamentale è la sua attuale sottovalutazione che si aggira tra il 35% e il 55% a seconda del metodo utilizzato. In particolare il confronto tra il fair value del titolo e le attuali quotazioni, restituisce una sottovalutazione del 35%. Nel caso delle raccomandazioni degli analisti, invece, la sottovalutazione sale al 55%. In questo caso, però, va osservato che il consenso medio è Hold. Cioè non si consiglia di aprire nuove posizioni sul titolo.

La prospettiva di una crescita elevata per i prossimi anni fiscali è tra le principali attrattive dell’azienda. Basti pensare che gli utili sono attesi in crescita in media del 20% circa all’anno per i prossimi tre anni. Inoltre, gli elevati livelli di margine del gruppo sono alla base di forti profitti.

Un altra caratteristica molto importante del titolo è la sua solida situazione finanziaria. L’azienda, infatti, dispone di un notevole margine di manovra per gli investimenti.

Perché acquistare il titolo azionario Relatech secondo l’analisi grafica e previsionale

Relatech (MIL: RLT) ha chiuso la seduta del 21 ottobre in rialzo dello 1,03% rispetto alla seduta precedente a quota 5,9 euro.

Sia sul time frame giornaliero che su quello settimanale la proiezione in corso è ribassista. Non è, quindi, un momento favorevole per acquistare. Tuttavia va notato che le quotazioni sul giornaliero si stanno avvicinando all’importante supporto in area 5,54 euro (I obiettivo di prezzo). Questo potrebbe essere un ottimo livello da cui ripartire al rialzo. D’altra parte sul settimanale le quotazioni sono bloccate all’interno del trading range 5,6 euro-6,02 euro e solo la rottura in chiusura di settimana di uno di questi due livelli potrebbe dare direzionalità alle quotazioni.

Un possibile scenario rialzista, quindi, è quello che vede il test del supporto giornaliero in area 5,54 euro prima di una chiusura settimanale superiore a 6,02 euro che determinerebbe un forte apprezzamento del titolo.

Nel caso in cui, invece, il supporto in area 5,54 euro venga rotto in chiusura di giornata, allora si andrebbero a raggiungere gli obiettivi ribassisti indicati in figura.

