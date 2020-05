Che piaccia o no, il pane che generalmente viene sfornato direttamente all’interno dei supermercati non è fresco. Spesso infatti arriva da fuori, già suddiviso in panetti belli e pronti da infornare. Se infatti il punto vendita non è dotato di un laboratorio interno per la panificazione, sarà lo stesso personale impiegato nel discount a seguire la fase di mera cottura. Che comporta tutto questo? Che non si sarà totalmente liberi nel successivo consumo dell’articolo di panetteria. Vediamo quindi perché acquistare il pane precongelato impone certe regole nell’uso.

Il divieto di un successivo congelamento

La regola numero uno è che, trattandosi di un prodotto alimentare precongelato, non si potrà poi sottoporlo ad una congelazione successiva. Quindi, occhio a fare scorte pantagrueliche di prodotti di panetteria, quando non si è certi di farne uso in tempi relativamente brevi. La tenuta di questi alimenti è infatti, quasi inutile dirlo, ben diversa dai prodotti sfornati direttamente dai maestri panettieri . Quindi, se non si ha tempo di recarsi al forno di fiducia e si prefersice fare tutta la spesa nei supermercati, occhio alle etichette che contrassegnano i prodotti da forno.

Come leggere la pubblicità del pane precongelato

Per capire la tipologia di pane che ci si accinge ad acquistare, il primo consiglio è di leggere attentamente le etichette adesive, apposte sugli involucri dei prodotti. Il secondo è prestare attenzione agli slogan pubblicitari all’interno e all’esterno del supermercato. Le diciture a regola d’arte e di legge possono essere:

“pane caldo”;

“pane appena sfornato”;

“sforniamo pane tutto il giorno”.

Perchè acquistare il pane precongelato impone certe regole nell’uso

Ad un occhio attento non sarà sfuggito che tutti gli slogan che pubblicizzano il pane pre-congelato, insistono sul fatto che il pane sia appena sfornato e quindi ancora caldo. Mentre non si fa mai menzione alla freschezza del prodotto. Cosa espressamente vietata dalla legge. E’ pur vero però che una volta seguite le accortezze di cui sopra, il pane precongelato nel breve periodo è ugualmente gustoso e friabile. Attenzione però a non sottoporlo ad un successivo ciclo di congelamento.