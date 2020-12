Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A chi non è mai capitato di dimenticare una bottiglia d’acqua in macchina? O anche più di una? Molto spesso le nostre macchine diventano dei cimiteri di bottiglie di plastica dimenticate da settimane, a volte anche da mesi. Le bottiglie possono rotolare sotto i sedili, dove non le vediamo, e spesso ci dimentichiamo completamente della loro esistenza.

Ma attenzione, le bottiglie d’acqua dimenticate in macchina possono porre dei seri rischi, e anche se siamo assetati, non bisogna mai bere l’acqua lasciata in auto per più di un paio di giorni se non vogliamo delle conseguenze sulla salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Ecco perché l’acqua dimenticata in macchina diventa un veleno.

La macchina è esposta a sbalzi di temperatura

Una bottiglia con dell’acqua dimenticata in macchina, non è come una bottiglia d’acqua che potremmo lasciare sul bancone della cucina in casa. Le condizioni in macchina sono molto diverse. La macchina, infatti, subisce degli sbalzi di temperatura molto più estremi rispetto alle stanze della casa. Questi sbalzi di temperatura non accadono soltanto d’estate, ma anche d’inverno. Durante la stagione fredda la macchina può passare da una temperatura sotto zero, al riscaldamento sparato al massimo in abitacolo.

Sono proprio questi sbalzi di temperatura che possono rendere tossica l’acqua nelle bottiglie di plastica. Ecco perché l’acqua dimenticata in macchina diventa un veleno.

Gli sbalzi di temperatura danneggiano la plastica

La plastica delle bottiglie non reagisce bene agli sbalzi di temperatura. Il caldo o il freddo intenso, infatti, possono danneggiare e degradare la plastica. I legami chimici tra le molecole della plastica vengono danneggiati, e possono spezzarsi. Minuscole microplastiche possono quindi andare a contaminare l’acqua che beviamo, contaminando anche il nostro corpo. Se una volta beviamo per errore un sorso d’acqua da una bottiglia che è rimasta per lungo tempo esposta agli elementi, non succederà nulla di grave. Se questa diventa un’abitudine, però, potremmo immettere nel nostro corpo quantità pericolose di microplastiche.

Anche per questo motivo, è meglio portare con noi borracce o tazze termiche, che non sono pericolose come la plastica, manterranno la nostra bevanda alla temperatura giusta, e sono anche facili da pulire.