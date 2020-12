Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’avvicinarsi delle festività natalizie fa immediatamente pensare all’albero di Natale. Luci, colori e palline decorate sono l’ABC delle feste. Ma, per dare un tocco speciale alla propria abitazione, è importante anche impreziosire il caminetto. Vediamo, allora, perché abbellire il camino durante il Natale è importante quanto addobbare l’albero.

Il candore natalizio è amplificato dal camino

Le sere fredde di Natale, la TV accesa e la famiglia riunita sono la cornice perfetta per respirare tutta l’aria delle festività. Ad amplificare il tutto, un bel camino acceso con tanta legna da ardere, il tepore tipico del Natale e un bel bicchiere di vino rosso. Abbellire il camino in vista del Natale è fondamentale per avvertire, ancor più, il clima natalizio. Si tratta infatti della zona della casa in cui si trascorre la parte preponderante della propria giornata. Quest’anno, trascorso in maniera particolare e l’affetto dei cari venuto a mancare, richiedono uno sforzo aggiuntivo per abbandonarsi a tutta la magia del Natale. Ecco, allora, tante idee per addobbare il caminetto durante le feste.

I materiali e gli addobbi con cui abbellire il camino

Sono tutte queste le ragioni del perché abbellire il camino durante il Natale è importante quanto addobbare l’albero. Ma come lo si può fare e quali materiali utilizzare? Certamente la ghirlanda verde è d’obbligo sul caminetto. La si vede in tantissimi film, e rappresenta forse l’elemento più caratteristico del Natale. Tante lucine nascoste tra i rami renderanno ancor più l’idea del candore, specie se osservate al buio davanti a un film trasmesso in TV. Gli schiaccianoci, meravigliosi soldatini armati e vestiti dei colori delle feste, trovano collocazione ai due lati del camino.

Gli oggetti da posizionare sul caminetto

Fiocchi di natale, palline, addobbi in feltro: largo spazio alla fantasia. Candele profumate e colorate saranno il giusto modo di diffondere il Natale in casa, anche dal punto di vista olfattivo. Posizionate qualche pacco di Natale simbolico accanto al camino e, un bel tappeto morbido al tatto, che farà la differenza. Il tappeto è l’occasione per guardare un bel film natalizio tutti a terra, davanti al camino. Una tazza di cioccolata calda e pigiama e calzini a tema completeranno il tutto. Trasformate, poi, l’addobbo del camino in occasione dell’Epifania. Alla ghirlanda, basta aggiungere qualche calza che la Befana riempirà per i più buoni.