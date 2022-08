La corretta conservazione dei cibi è fondamentale per la nostra salute, e tutti sappiamo che gli alimenti deperibili andrebbero sempre conservati nel frigorifero. Molti italiani hanno l’abitudine di conservare anche le uova nel frigorifero. Ma come mai al supermercato le uova sono sempre collocate in uno scaffale non refrigerato? C’è un motivo molto semplice, è la scienza che ci spiega perché le uova andrebbero conservate in frigo a casa, ma fuori frigo al supermercato.

L’importanza della temperatura costante

Il guscio delle uova è naturalmente semi-permeabile, in quanto lascia passare i gas, ma non i liquidi. Questo per garantire la salute del pulcino che si sta sviluppando all’interno. Anche le uova destinate al consumo hanno questa caratteristica. Il guscio delle uova, però, non è completamente impermeabile ai liquidi. Ed è qui che si nasconde il mistero del perché al supermercato le uova sono fuori dal frigorifero. Durante il trasporto e lo stoccaggio, infatti, le uova potrebbero subire degli sbalzi di temperatura. Se le uova passano da un ambiente freddo a uno caldo, potrebbe formarsi sul guscio della condensa. Ed è qui che si nasconde la chiave del mistero.

Perché a casa teniamo le uova in frigo ma al supermercato no

Se durante il trasporto o lo stoccaggio delle uova dovesse formarsi della condensa sul guscio, questo perderebbe le sue proprietà impermeabili, e l’acqua potrebbe entrare all’interno. In questo modo, l’uovo potrebbe andare a male più in fretta. È per questo che, per garantire una conservazione ottimale e più prolungata, le uova devono essere mantenute a una temperatura costante. Per semplificare le operazioni di trasporto e stoccaggio, si sceglie di tenere le uova a temperatura ambiente, e non refrigerate.

Quando arrivano a casa nostra non subiscono più sbalzi di temperatura

Quando portiamo le uova a casa, possiamo tranquillamente metterle nel frigorifero. Questo perché siamo ragionevolmente sicuri che le uova non subiranno altri sbalzi di temperatura. Ecco perché a casa teniamo le uova in frigo, anche se quando le acquistiamo al supermercato sono sempre fuori frigo. In verità questo è lo stesso motivo per cui sarebbe preferibile non conservare il latte, o alimenti particolarmente deperibili, nello sportello del frigo, per evitare al massimo gli sbalzi di temperatura. Una regola importante per la corretta conservazione dei cibi e per la nostra salute.

Lettura consigliata

Attenzione molti tengono queste verdure in frigo, ma è un errore perché diventano insipide e farinose