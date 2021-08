Per Wall Street oggi è attesa una fase laterale ma da domani si dovrebbe ripartire al rialzo. Focus su Netflix

Non si vedono pericoli all’orizzonte per il momento e per Wall Street oggi è attesa una fase laterale ma da domani si dovrebbe ripartire al rialzo. Cosa attendere nei prossimi giorni? Cosa accadrà dalla prossima settimana?

Solitamente il giorno di Ferragosto, anzi la settimana, rappresenta un punto di arrivo e di svolta. Inizierà da lunedì prossimo un ritracciamento di qualche giorno oppure i prezzi continueranno ad “andare spediti”?

Le probabilità sono che fra lunedì e martedì si possa ritracciare per poi ripartire al rialzo fino alla fine del mese, ma come al solito poi di volta in volta aggiusteremo il tiro della nostra previsione.

Quali sono le aspettative per la settimana in corso?

Il minimo era atteso fra lunedì e martedì e nella giornata di venerdì si dovrebbe segnare il massimo settimanale.

Ecco invece i livelli da monitorare per la giornata di contrattazione odierna:

Dow Jones

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 35.300.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 14.692.

S&P 500

Tendenza rialzista in corso. Inversione ribassista solo con una chiusura giornaliera inferiore a 4.430.

Netflix (NASDAQ:NFLX) ha chiuso l’ultima giornata di contrattazione a 512,40 dollari in ribasso dello 0,67%. Da inizio anno, il titolo ha segnato il minimo a 478,54 ed il massimo a 593,29.

Analisi sommaria di bilancio

Le raccomandazioni degli altri analisti (42 giudizi) trovano consenso intorno a un fair value di 583,81 dollari per azione. Il nostro giudizio invece, è per un obiettivo di circa 640 dollari.

La strategia di investimento

La tendenza di breve e medio termine è ribassista e fino a quando non si assisterà a chiusure giornaliere e poi settimanali superiori ai 536,64, sono possibili ulteriori ribassi di medio termine verso area 478 e poi 453/435 dollari nei prossimi 3/6 mesi. Primo segnale rialzista con una chiusura giornaliera superiore a 520,79.

Al momento si continuano a sconsigliare acquisti del titolo in attesa di sviluppi.

Come al solito si procederà per step.