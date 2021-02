Il giudizio del nostro Ufficio Studi è il seguente: per Wall Street ci sono poche probabilità che in un anno scenderà oltre il 20% nei prossimi 3 anni.

Il minimo raggiunto nello scorso marzo verrà ricordato forse negli annali come il livello toccato nel marzo del 2009, potrebbe non essere più ritoccato per molti anni o forse per sempre. Nelle scorse settimane su queste pagine, abbiamo spiegato la migliore strategia di investimento da applicare nei prossimi anni. Ora, attraverso uno scrupoloso studio statistico ponderato sulle serie storiche disponibili dal 1898, andremo ad illustrare i più importanti turning point che potrebbero caratterizzare i mercati nei prossimi anni.

Nel grafico, le nostre previsioni per il decennio 2021/2030

Scopri i vantaggi del trading con il leader nel settore

Se riesci a individuare le opportunità quando gli altri non le vedono, noi ti aiuteremo a sfruttarle nel modo migliore. Scopri di più



Il minimo del decennio probabilmente dovrebbe formarsi con probabilità superiori al 70% nei primi 3 anni. I nostri calcoli riportano quanto segue:

si formerà nei primi 2 anni (fra il 2021 ed il 2022) con probabilità dell’70%, nel primo trimestre del 2023 con probabilità del 30%.

Molti paventano un possibile crollo all’orizzonte, ma ci sono le condizioni statistiche per assistere a questo evento?

Andiamo a vedere cosa dicono le statistiche:

a) per l’anno 2021, la probabilità di avere un crash superiore al 50% è dello 0,03%, mentre quella di avere un calo superiore al 20% è del 9%. Performance attesa: +4,4%.

b) per l’anno 2022, la probabilità di avere un calo superiore al 20% è del 7%. Performance attesa: -0,1%.

c) per l’anno 2023, la probabilità di avere un calo superiore al 20% è del 6%. Performance attesa: +4,4%: +19,1%.

Per Wall Street ci sono poche probabilità che in un anno scenderà oltre il 20% nei prossimi 3 anni. Focus sul periodo 2021/2023

L’area temporale dove si dovrebbe assistere ad un ribasso di almeno 12 mesi è quella fra agosto 2021 e il giugno 2022. Più che ribasso però pensiamo ad una fase laterale ribassista con punta minima (al massimo) fra il 10 ed il 15%. Proprio in questo mese, il nostro frattale decennale proietta l’inizio di un forte rialzo (con fisiologici alti e bassi) fino al 2027 inoltrato.

Vedremo cosa accadrà.