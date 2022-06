Tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo pensato di volerci trasferire in un posto nuovo, lontano dalla solita routine. Il lavoro e gli impegni quotidiani possono stressarci e questo non fa altro che aumentare la voglia di evasione. Senza considerare il lato economico. Molti di noi, infatti, devono fare i conti con stipendi o pensioni alquanto basse, con cui è difficile arrivare alla fine del mese.

Per tutti questi motivi, molte persone hanno preso con coraggio la decisione che gli ha cambiato la vita, ovvero trasferirsi in un altro Paese. Esistono, infatti, luoghi in cui la tassazione è molto inferiore rispetto a quella dell’Italia, per non parlare del costo della vita. Basta andare al supermercato per rendersi conto di quanto siano aumentati i prezzi, anche dei beni di prima necessità. Ecco, quindi, quali Paesi scegliere per godersi la vita con gli stessi soldi che abbiamo ora, ma vivendo con molti più agi. Tra i luoghi di cui parleremo, però, c’è anche un posto meravigliosi nella nostra magnifica Italia.

Per vivere bene con pochi soldi molti scelgono questi posti accoglienti e vicini al mare, uno è proprio in Italia

Partiamo dal Portogallo, ovvero il paradiso scelto da sempre più persone come buen retiro, soprattutto negli ultimi anni. Molte persone l’hanno adottata come nuova casa da quando sono andate in pensione, per il clima mite e per l’aspetto economico.

Le estati, infatti, sono calde ma non afose, mentre l’autunno e l’inverno sono piacevolmente miti. Il costo della vita, inoltre, è sicuramente più basso rispetto a quello dell’Italia, così come i prezzi dei ristoranti. Secondo alcune stime, infatti, in Portogallo si vivrebbe tranquillamente anche con meno di 1.000 euro al mese. Inoltre, il Portogallo gode di un buon sistema di trasporto, essendo ben collegato da treni che raggiungono quasi ogni località.

Un Paese pieno di spiagge dorate e un mare da favola

Proseguiamo con la Spagna, dove il mare e il buon cibo sono i veri protagonisti. Anche qui il clima è prevalentemente caldo e soleggiato, anche se, in alcune zone, bisogna fare i conti con piovosità più frequenti.

Il costo della vita sarebbe inferiore all’Italia di circa il 20-25%, e, abitando sulla costa, ci si potrà godere il mare tutto l’anno. Qui esistono, infatti, località vacanziere che hanno prezzi molto economici. In più, il numero di italiani in Spagna sta crescendo sempre di più, quindi non dovremmo neanche porci il problema della lingua parlata.

Ecco dove spendere meno restando in Italia

Per vivere bene con pochi soldi molti optano anche per la Sicilia. Esistono località, infatti, dov’è possibile comprare case vicino al mare a prezzi molto economici.

Per non parlare dei tanti ristorantini affacciati direttamente sul mare, che offrono pesce gustoso e appena pescato con costi davvero irrisori. Questa potrebbe essere un’ottima scelta nel caso in cui non avremo voglia di spostarci dall’Italia.

