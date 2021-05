Quasi nessuno arriva impreparato agli impegni lavorativi. Certamente ognuno avrà il suo curriculum stilato alla perfezione o avrà studiato bene il proprio intervento. Ma sono in molti a sottovalutare tutta una serie di piccole attenzioni che fanno la differenza durante le videochiamate lavorative. Infatti per video colloqui e riunioni di lavoro eccellenti bisognerebbe prestare più attenzione a questi importanti gesti. Si tratta di piccoli dettagli che aiutano ad attirare maggiormente l’attenzione su di sé e che mostrano una certa cura di particolari. Ecco allora una mini-guida al riguardo.

Un set perfetto

Una video-call di lavoro è un po’ come il set di un film. Richiede uno sfondo adeguato e professionale. Una mossa furba è quella di avere alle spalle magari una bella libreria. Le videocamere dei PC di ultima generazione possiedono anche un ottimo focus in lontananza. Magari la persona che è dall’altra parte dello schermo potrebbe leggere il titolo di un libro e offrire uno spunto per una conversazione interessante.

In molti non prestano attenzione anche a un altro dettaglio. La luminosità dello schermo e lo sfondo del PC sono fondamentali per il viso. Alcuni sfondi possono riflettere sul volto fastidiose ombre. Una luce troppo bassa rischia di far apparire il volto spento. Per video colloqui e riunioni di lavoro eccellenti bisognerebbe prestare più attenzione a questi importanti gesti.

Il giusto trucco

Per le donne è fondamentale truccare il viso in modo adeguato. Bisogna considerare che un make up leggero rischia di far sembrare il volto poco curato. In fotocamera circa metà del trucco svanisce. Meglio calcare leggermente la mano.

Mai usare basi troppo opache e colori scuri. Meglio un incarnato luminoso e ombretti shimmer o leggermente metallici. Neppure il rossetto deve risultare troppo scuro. Meglio scegliere circa due tonalità più scure delle proprie labbra e per gli occhi è fondamentale usare piegaciglia e mascara.

Abbigliamento e colori amici

Quali sono i colori da utilizzare nell’abbigliamento e che rendono bene in videocamera? Diversamente da come molti pensano è meglio non utilizzare il bianco e il nero. Il primo rischia d’illuminare troppo e il secondo di fondere con lo sfondo e far sparire parte del corpo.

Meglio il rosso bordeaux o il verde. A fare la differenza è però un accessorio fondamentale per donne e uomini durante le videochiamate e che serve a incorniciare il viso. Ecco cosa sapere in questa precedente guida.

Le cuffie e la videocamera

Le cuffie aiutano a rendere il suono più nitido e la figura più professionale. Molti non lo fanno ma anche pulire la telecamera è fondamentale per un’immagine nitida.