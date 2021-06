Quando si viaggia è bene equipaggiarsi con tutto quello che è necessario. Ovviamente non significa caricarsi di oggetti inutili e pesanti. Per questa ragione è necessario avere bene in mente ciò che potrebbe servirci e salvarci in molte occasioni.

Nel caso di trekking, bicicletta, passeggiate e viaggi alla scoperta della natura, la borraccia è un oggetto prezioso. In estate la perdita di liquidi può togliere le forze e renderci deboli. È importante ricaricare il corpo di acqua. Dunque, per viaggiare e camminare sicuri questa è la borraccia termica più sicura

Le caratteristiche di una buona borraccia

Una borraccia di qualità permette di avventurarsi serenamente in zone dove non si è sicuri di trovare fonti d’acqua. È fondamentale che abbia alcune caratteristiche che ci permettano di essere sicuri della corretta conservazione dei liquidi.

Per prima cosa, infatti, la borraccia deve essere a prova di perdite. Spesso capita che, le borracce tendano a perdere liquidi durante gli spostamenti o se capovolte involontariamente. Per evitare che ciò accada, le più sicure sono dotate di una chiusura a blocco. È bene anche che abbiamo più di un aggancio esterno, pratico per attaccare la borraccia allo zaino o dove è più comodo.

Poi ci sono i vari materiali di cui la borraccia è fatta. Alcuni sono risultati tossici o poco pratici, perché si lavano con difficoltà o trattengono batteri. Inoltre, il materiale che riveste il contenitore deve essere a prova di calore per mantenere la giusta temperatura dell’acqua.

La borraccia migliore per noi dipende dall’uso che vogliamo farne. Per escursioni, trekking, in viaggio può andare bene una borraccia normale o una dotata di tracolla. Per le biciclette, invece, ci sono delle borracce apposite create per essere posizionate sul telaio.

Il problema del materiale non è da sottovalutare. Oggi la gran parte delle borracce termiche sono fatte di alluminio, perché sono leggere e hanno una buona durata. Il problema principale di questi prodotti è che trattengono sporco, batteri e muffe se non vengono ben lavate. Controllare sempre che l’alluminio sia atossico senza BPA.

A differenza dell’acciaio inox, l’alluminio può alterare il sapore e l’odore del liquido. L’acciaio invece non permette la formazione di batteri e si lava con più facilità, senza dover utilizzare prodotti chimici.

La plastica è quella meno consigliata perché subisce molto gli sbalzi di temperatura pur essendo leggera. Il vetro è solitamente utilizzato per la camera interna e ricoperto di silicone protettivo. La pesantezza è lo svantaggio di questo materiale. La raccomandazione è di scegliere il materiale non per bellezza ma per praticità.

