Negli ultimi tempi, la vita sembra aver cominciato a girare in parte normalmente. La comparsa del Covid 19 infatti ci ha portato a modificare gli stili di vita e a compiere grosse rinunce. Ora, seppure l’allerta deve essere sempre massima, possiamo però concederci qualche svago in più.

Comunque, rimane imprescindibile in molti casi il possesso del Green Pass, nella versione base e rafforzato, che danno infatti accesso a questi differenti luoghi e attività.

Finalmente c’è poi anche una ripresa dei viaggi.

Per viaggiare all’estero durante le vacanze di Natale ecco dove si può andare senza limitazioni e dove no

Vi sono diverse mete interessanti in Italia, come questo pittoresco borgo che sembra uscito da un’antica cartolina. Tanti però puntano a trascorrere il periodo delle feste all’estero.

Considerando che lo stato d’emergenza ha avuto una proroga fino al 31 marzo, possiamo ben immaginare che il momento è ancora delicato. Non è quindi ancora il momento di abbandonare ogni accortezza. Infatti, spostarsi può comunque comportare un rischio a livello sanitario.

Per coloro che, però, hanno intenzione di concedersi qualche viaggio al di là dei confini nazionali, è importante sapere in quali Paesi si può andare al momento.

Ovviamente, tali possibilità, al variare della situazione epidemiologica, potrebbero cambiare. Inoltre, vi è da tenere sempre presente la situazione della propria Regione di appartenenza.

A tal proposito, per conoscere l’iter seguito dalle proprie destinazioni ed eventuali restrizioni adottate, si può consultare il sito ministeriale viaggiaresicuri.it sulla sezione “trova paese”.

Prima di vedere i Paesi, premettiamo che in caso di test risultato positivo al Covid si dovrà sottostare alla quarantena prima di rientrare in Italia.

Paesi con limitazioni e senza

Sempre sul sito Viaggiare Sicuri, vi sono elenchi dei Paesi verso i quali potersi recare o meno. Per viaggiare all’estero durante le vacanze di Natale ecco dunque dove si può andare senza limitazioni e dove no.

Premesso che nessuno Stato rientra tra quelli a basso rischio epidemiologico, ci è consentito comunque andare senza limitazioni in Vaticano e a San Marino.

Altresì, è inoltre possibile recarsi senza necessità di motivazioni, dal 16 dicembre al 31 dicembre, in:

Austria; Belgio; Bulgaria; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia; Finlandia; Francia; Germania; Grecia; Irlanda; Lettonia; Lituania; Lussemburgo; inoltre, Malta; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica Ceca; Romania; Slovacchia; Slovenia; Spagna; Svezia; Ungheria; Islanda; Norvegia; Liechtenstein; Svizzera; Andorra; ed ancora Principato di Monaco.

Inoltre, è ugualmente possibile viaggiare verso: Argentina; Arabia Saudita; Australia; Bahrein; Canada; Cile; Colombia; Emirati Arabi Uniti; Giappone; Indonesia; Israele; Kuwait; Nuova Zelanda; Perù; Qatar; Ruanda; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; Repubblica di Corea; Stati Uniti d’America; Uruguay; Taiwan; ed ancora Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.

Misure restrittive speciali invece per alcuni paesi, raggiungibili solo nel caso di precise e valide motivazioni e non per turismo. Si tratta dunque di: Sudafrica; Lesotho; Botswana; eSwatini; Zimbabwe; Malawi; Mozambico; ed infine Namibia.

